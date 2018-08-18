لبنان الحر

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال ​غازي زعيتر​ ان "عمليات التهريب الزراعي لا تزال مستمرة رغم مكافحتها من قبل الاجهزة المختصة لكن التقديرات بأن الكميات هي 500 طن يوميا مبالغ فيها".

صوت لبنان

أسف عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ماريو عون​، للجو السائد في اطار ​تشكيل الحكومة​ مشيرا الى ان "لا مؤشرات على تشكيل الحكومة قريبا وانتقلنا من حالة التفاؤل المفرط الى التشاؤم"، موضحا ان "العقد بدل ان تتحلحل فهي تزيد يوما بعد يوم كان آخرها عقدة العلاقة مع ​سوريا​ وفتح ​معبر نصيب​".

radio orient

عبّر النائب في تكتل "​لبنان​ القوي" ​شامل روكز​ عن أسفه لاستمرار الفرقاء السياسيين بتقاذف التهم والمسؤوليات بموضوع تشكيل الحكومة، معتبرا ان المعطيات الراهنة توحي بأن لا ارادة وقناعة بوجوب الاسراع بعملية التأليف، رغم تدهور الأوضاع على المستويات كافة وبخاصة اقتصاديا واجتماعيا وارتفاع نسبة البطالة.

اذاعة النور

أعرب عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ​جورج عقيص​، عن أسفه لأنه "في لبنان نبدو مُصرين على التموضع داخل الطوائف. لا يريدون أن نكون دولة"، مشيرا الى أنه "كان سيفهم وجود مجالس طائفية لو كان هناك إمكانية للفرد في الاختيار بين أن ينتسب إلى مجلس طائفي أو غير طائفي".

صوت المدى

أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ لصحيفة "الأخبار" أن "​مجلس الإنماء والإعمار​ اتفق مع ​بلدية زحلة​، لدى بدء تشييد محطة زحلة قبل 16 سنة، بأن تتولّى طمر البقايا في مطمر ​النفايات​ الصحي الذي تديره في مقابل بدل مالي، خصوصاً أن عروس ​البقاع​ تعد أكبر منتج للصرف الصحي بالمقارنة مع جاراتها المستفيدة من المحطة".