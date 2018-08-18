النهار/ ابراهيم بيرم

كتب عن موقف الرئيس سعد الحريري حيال رفضه إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا، متسائلاً ما الدوافع التي أملت عودة التشنج وذكرت بمرحلة ماقبل التفاهم الرئاسي؟ ولفت إلى أنّ القوى السياسية المعنية بإستيلاد الحكومة الأول بعد الانتخابات النيابية تقوم على قناعة بأن الأمر دخل طور التعثر أو التأجيل إلى أجل غير مسمى اعتمادأ على اعتبارات داخلية واستناداً إلى حسابات إقليمية.

النهار/ رضوان عقيل

نقل عن الرئيس نبيه بري قوله أنّه لا يرى تطورات جديدة في مسار تأليف الحكومة على الاطلاق، وأنّ الامور تتراجع الى الوراء، كما أنّه يرى كلام الرئيس سعد الحريري عن سوريا بأنّه غير واقعي وأنّه في النهاية لا مفر من فتح العلاقات وإعادتها بين البلدين، مستغرباً كيف يتناسى البعض وجود علاقات ديبلوماسية عبر سفارتي في البلدين. ونقل عن مصادره أنّ الرئيس سعد الحريري غير قادر من دون حصوله على ضوء أخضر سعودي على متابعة مهمة التأليف.

الديار / سيمون ابو فاضل

اعتبر أنّ تشكيل الحكومة تحت وطأة الشروط المرتبطة بالعلاقة مع سوريا يحمل مضاعفات سلبية على لبنان، مشيراً إلى أنّ موضوع تشكيل الحكومة من دون مراعاة المطالب الغربية يطيح مؤتمر "سيدر" ويحمل مضاعفات سلبية على لبنان.

الديار/ ابتسام شديد

وصفت ملف الانفتاح على دمشق بأنه ملف ثقيل على رئيس الحكومة سعد الحريري، وأن الضغوط وصلت به ليطلق النار على قدمه في التأليف ليصيب حكومته لأن الرئيس المكلف امام مأزقين فإمّا الإنصياع لرغبة ونصيحة 8 اذار ويخسر المملكة العربية السعودية وما تبقى من ثورة 14 آذار، أو يرفض وهذا ما يفعله اليوم ويكسبه الشعبية باستمراره برفض التعامل مع النظام السوري.