روسيا اليوم

عشية قمة بوتين وميركل.. قطاع الأعمال الألماني يدعو لرفع العقوبات

عشية انعقاد قمة بين الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية، دعا قطاع الأعمال الألماني الزعيمين لرفع العقوبات المتبادلة بين البلدين، والتي تشكل عائقا أمام تطوير العلاقات الثنائية. وقالت غرفة التجارة الخارجية الروسية - الألمانية في بيان نشرته اليوم الجمعة: "عشية عقد اللقاء تدعو الغرفة موسكو وبرلين لرفع العقوبات، إذ إن المبادرة تحظى بتأييد 94% من أعضاء غرفة التجارة، منهم 37% يدعون لإلغاء فوري للعقوبات، بينما 57% يؤيدون إلغاء هذه العقوبات على مراحل". وسيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في برلين غدا السبت، وسيبحثان خلال اللقاء ملفي سوريا وأوكرانيا، إضافة لآفاق العلاقات الثنائية.

دراسة هندسية تكشف عن مفاجأة تتعلق بمأساة انهيار الجسر بمدينة جنوى الإيطالية

أفادت مصادر إعلام إيطالية اليوم الجمعة، بأن دراسة هندسية أجريت في وقت سابق حذرت من حالة أسلاك الدعم المغلفة بالخرسانة المثبتة للجسر الذي انهار في جنوى الإيطالية الأسبوع الماضي. ووفقا لصحيفتي لاستامبا وريبوبليكا الإيطاليتين، فقد أجريت الدراسة الهندسية سالفة الذكر بتكليف من شركة "أوتوستراد" المشغلة للطرق في إيطاليا العام الماضي، وهذه الشركة تابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية القطاع الذي يربط بين الحدود الفرنسية والمدينة الساحلية من الطريق السريع "آي10" الذي انهار به الجسر يوم الثلاثاء الماضي وأدى لمصرع 38 شخصا وإصابة آخرين.

واشنطن تتراجع عن تخصيص 230 مليون $ لتمويل برامج إعادة الاستقرار شمال سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تراجعها عن تخصيص 230 مليون دولار لتمويل برامج إعادة الاستقرار في سوريا، مؤكدة أنها ستحولها "لدعم أولويات أخرى للسياسة الخارجية". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن "هذا القرار لا يعني تراجع الولايات المتحدة عن التمسك بأهدافها الاستراتيجية في سوريا"، مشيرة إلى أن الشركاء في التحالف الدولي تعهدوا بتقديم ما مجموعه 300 مليون دولار لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا. وأشارت ناورت إلى أن السعودية خصصت 100 مليون دولار، كما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 50 مليون دولار لتمويل برامج الإعمار.