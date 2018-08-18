الوكالة الوطنية للإعلام

بري شدد على العيش الواحد والعزم على انشاء مجلسي انماء للبقاع وعكار

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، "العزم على انشاء مجلسين لانماء البقاع وعكار على غرار مجلس الجنوب"، مشيرا الى "ان هناك اقتراحي قانون لهذه الغاية في مجلس النواب". جاء ذلك خلال استقباله قبل ظهر اليوم في عين التينة وفدا من عكار ووادي خالد ضم رؤساء اتحادات بلديات المنطقة، واستمع منه الى "هموم ومطالب هذه المنطقة المحرومة"، مؤكدا "ان انشاء مجلس انماء لها سيساهم مساهمة اساسية في تحسين اوضاعها"، مشددا على "توفير كل ما تحتاجه من خدمات ودعم قطاع الزراعة فيها".لمناشدات لم تجد ن

وكالة الأناضول

سياسة ترامب تعزل الولايات المتحدة عن العالم

نهج السياسة الخارجية والتجارة الذي يطبقهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أكثر الأسماء إثارة للجدل في السياسة العالمية الراهنة، يتسبب رويدا رويدا في عزل بلاده على الصعيد الدولي، على الرغم من أنه لا يزال في السنة الثانية من رئاسته. ترامب الذي وصل إلى البيت الأبيض عبر شعار حملته الانتخابية "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، أبعد بلاده على وجه كبير عن النظام العالمي. ترامب أوصل الولايات المتحدة التي يدور حولها النقاش فيما إذا كانت تتولى قيادة النظام العالمي عقب الحرب الباردة، إلى "بلد لا يتوافق حتى مع حلفائه"، يشبه إلى حد ما "الفيل الذي دخل محلا لبيع الأواني الزجاجية" يواصل زعزعة علاقات بلاده.

وكالة أنباء شينخوا

فريق الأكروبات الجوية الصيني يغادر إلى روسيا

غادر فريق الأكروبات الجوية-"1 أغسطس" التابعة للقوة الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني يوم الخميس ليقدم عرضاً في المنتدى العسكري والتقني الدولي للجيش عام 2018. وسيقدم فريق "1 أغسطس" المكون من سبع طائرات مقاتلة من طراز J-10 وطائرتين من طراز Ilyushin Il-76 عرضين خلال المنتدى، وهو فريق الأكروبات الأجنبي الوحيد الذي تمت دعوته.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يعين مندوبا دائما جديدا لروسيا لدى رابطة الدول المستقلة

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أندريه غروزوف، مندوبا دائما لروسيا لدى رابطة الدول المستقلة. وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "تعيين أندريه إيفانوفيتش غروزوف مندوباً دائماً لروسيا لدى رابطة الدول المستقلة في مينسك، بيلاروسيا". هذا وشغل غروزوف منصب نائب مدير قسم رابطة الدول المستقلة (قضايا التعاون العامة)، في وزارة الخارجية الروسية.