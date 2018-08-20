النهار

13/8/2018

المسبار باركر ينطلق بمهمة تاريخية لعبور الغلاف الجوي للشمس

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية مسبار باركر أول مركبة فضائية من صنع الإنسان مصمّمة لعبور الغلاف الجوّي للشمس، في مهمة تاريخية من شأنها حماية الأرض من خلال كشف ألغاز العواصف الشمسية الخطرة. وبعد أقل من ساعة، أشارت الشركة المسؤولة عن عملية الإطلاق إلى أنّ المسبار انفصل بنجاح عن الصاروخ الناقل ليباشر مهمته. فهو سيقترب أكثر من أي مركبة أخرى من صنع البشر من وسط المجموعة الشمسية، لمدة سبع سنوات. ووصفت الناسا هذه المهمة بأنها أول مركبة فضائية "تلامس الشمس". وقد بلغت تكاليف المهمة ملياراً و500 ألف دولار.

الجمهورية

14/8/2018

أسباب المذاق المعدني في الفم

إليكم أهمّ الأسباب المحتملة وراء تعرّضكم لهذه المشكلة المزعجة:

تناول أدوية معينة

المضادات الحيوية، والليثيوم المستخدم لعلاج الاضطرابات النفسية، وبعض عقاقير القلب، والـ"Allopurino" الذي يعالج حصى الكِلى، كلها تسبّب مذاقاً معدنياً في الفم.

إلتهاب الجيوب الأنفية

إذا كنتم تشكون من الإحتقان، فهذا قد يكون سبب الطعم المعدني. يمكن لتورّم القنوات اللعابية وانسدادها أن يضعف تدفق اللعاب، ما قد يؤثر سلباً في براعم الذوق ونشاطها.

صدمة الرأس

يمكن أن تسبب إصابة مباشرة للأعصاب التي تسيطر على حاسة الذوق والشم، أي تغيرات في هذه الأعصاب قد تؤدي إلى تعديلات دائمة في الإدراك الحسي.

الخضوع لعلاج السرطان

يمكن للعلاج الإشعاعي والكيماوي أن يؤثرا في حاسة الذوق، يحصل ذلك عندما يتم حقن علاجات السرطان في مجرى الدم، ودخولها أيضاً إلى اللعاب.

الشرق الأوسط

13/8/2018

ابتكار ملابس تتيح إمكانية التنفس تحت الماء

لاستخدامها في التنفس تحت الماء، ابتكر باحث من الكلية الملكية للفنون في بريطانيا نوعية من الثياب تمكن من التنفس تحت الماء. ويقول الباحث كاماي إنه بحلول عام 2100 من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض بمقدار 3.2 درجة مئوية مما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات على نحو يؤثر على أكثر من 30 في المائة من سكان العالم مع غرق الكثير من المدن الساحلية الرئيسية، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأفاد الموقع الإلكتروني فيز دوت أورج المتخصص في الابتكارات العلمية بان كاماي توصل إلى فكرة الملابس التي تقوم بعمل الخياشيم بعد دراسة أجسام الحشرات القادرة على الغوص تحت الماء، وتوصل إلى أن جلود هذه الحشرات لها خواص تطرد المياه إلى الخارج بحيث تصنع طبقة عازلة من الأكسجين بين جسم الحشرة والمياه. وتساعد هذه الطبقة العازلة في التنفس عن طريق تبادل الغازات بحيث تسمح للأوكسجين الذائب في المياه بالمرور إلى أجسام تلك الحشرات.

17/8/2018

المصريون القدماء عرفوا التحنيط قبل الفراعنة

كشفت دراسة نشرت في مجلة "جورنال أوف أركيولوجيكال ساينس " أنه من خلال اختبارات مكثفة على مومياء تعود الى قبل التاريخ، كان يعتقد أنها كانت محفوظة بشكل طبيعي فقط بسبب دفنها في رمال جافة حارة، تبين لأول مرة أن التحنيط كان يحدث قبل 1500 سنة مما كان يعتقد من قبل، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وقالت جنا جونز "من خلال الجمع بين التحليل الكيميائي والفحص البصري للمومياء، والتحقيقات الجينية والتأريخ بالكربون المشع والتحليل المهجري للفائف مصنوعة من الكتان، أكدنا أن عملية التحنيط هذه تمت في طقوس معينة سنة 3600 قبل الميلاد تقريبا على جثة ذكر، يترواح عمره بين 20 و 30 عاما عندما مات". ووجد العلماء أن المومياء خضعت لعملية تحنيط بزيت نباتي ومواد صمغية مسخنة ومستخلص نبات عطري وعلكة نباتية وسكر تم خلطها معاً وجرى استخدامها لملء المنسوجات الجنائزية التي تم لف الجثمان بها.

زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين تزيد فرص الإصابة بالسكري

تشير دراسة جديدة إلى أن زيادة الوزن للمدخّنين الذين توقفوا عن التدخين تعزز مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري خلال السنوات الست الأولى من التوقف. لكن باحثين كتبوا في دورية "نيو إنغلاند" الطبية أن أي مخاطر صحية تنجم عن اكتساب بضعة كيلوغرامات من الوزن لا تمثل شيئاً إذا ما قورنت بالفوائد الكبيرة للإقلاع عن التبغ. ووجدت الدراسة أن اكتساب خمسة كيلوغرامات من الوزن الزائد بعد التوقف عن التدخين يزيد مخاطر الإصابة بالسكري بنحو 15 في المائة وكلما زاد الوزن زادت الاحتمالات. لكن هذه المخاطر تبدأ في التراجع بعد خمس إلى سبع سنوات لتتساوى مع احتمالات الإصابة عند غير المدخّنين، حسب "رويترز".