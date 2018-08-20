الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل إلى موسكو تلبية لدعوة من لافروف والمحادثات ستشمل ملف عودة النازحين والعلاقات اللبنانية الروسية

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بيروت متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف .وأشار المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية، إلى أن جدول الأعمال المكثف يعكس الأهمية التي توليها موسكو لهذه الزيارة، وأنّ ملف عودة النازحين السوريين سيشغل الحيّز الأساسي من المحادثات، وذلك في ضوء المبادرة الروسية بتأمين العودة للنفايات. سهلات القموعة والمناشدات لم تجد ن

وكالة الأناضول

وزير الدفاع الإيراني: تربطنا علاقات جيدة مع تركيا

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي، أنّ بلاده تربطها علاقات جيدة مع تركيا وعلاقات أخوة مع دول الجوار .وأشار خاتمي أنّ علاقات الجوار مع كل من تركيا وأفغانستان وأذربيجان وباكستان، جيدة، لافتاً إلى أنها مبنية على الأخوة والصداقة، وأنّه زار عدة دول في الآونة الأخيرة وأن زياراته كان لها نتائج إيجابية، مشدداً على تأييده للدبلوماسية والسياسة الخارجية.

وكالة فرنس برس

إيران تكشف عن أول مقاتلة حربية محلية الصنع

أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي أن بلاده ستكشف هذا الأسبوع عن مقاتلة جديدة هي الأولى التي تصنعها الجمهورية الإسلامية وستطور دفاعاتها الصاروخية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية والأميركية، ويأتي الإعلان بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على إيران الأسبوع الماضي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العظمى في 2015.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أنقرة: التعاون العسكري مع واشنطن مستمر

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش، عدم وجود أي تلكؤ في التعاونات بين أنقرة وواشنطن في المجال العسكري. وأشار جاويش أوغلو إلى خارطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن حول منطقة منبج في الشمال السوري والتي تنص على انسحاب الوحدات الكردية المسلحة وتسيير دوريات أميركية تركية مشتركة هناك.