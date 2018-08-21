TL

عطلة العيد تستهلك وقتاً إضافياً في فرملة عملية تشكيل الحكومة إذ إن الرئيس الحريري يمضي العطلة في الخارج والرئيس بري يفكر جدياً في دعوة المجلس النيابي إلى الإنعقاد الأسبوع المقبل إذا تبين أن هدر الوقت متواصل.

المنار

وزير الخارجية الروسي دعا بعد لقائه نظيره اللبناني في موسكو إلى ألا يصبح لبنان رهينة لمشكلة النازحين، مشدداً على أن استقرار لبنان أساسي لاستقرار المنطقة. فمن لا يريد هذا الاستقرار؟ استقرارا ألف بائه تشكيل حكومة جديدة. فحزب الله يدعو إلى معالجة هذا الإستحقاق بجدية وليس بالتلكؤ، فالتلكؤ والتباطؤ سيضران بالجميع حتى بالمتلكئين أنفسهم يؤكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين.

nbn

عشية العيد غابت في لبنان العيدية الحكومية وتحولت عملية التأليف إلى تمنيات بأن تبصر الحكومة النور في وقت قريب فيما المطلوب وقف عملية حرق الوقت.

رئيس الجمهورية ميشال عون رأى أنّ الظروف تفرض تضافر الجهود لتمكين لبنان من مواجهة التحديات وإنجاز الإستحقاقات وأبرزها تشكيل الحكومة.

mtv

أنّه يوم لبنان في روسيا لبحث قضية النازحين السوريين في الشكل أولاً، موسكو أعطت الوفد اللبناني الذي ترأسه الوزير جبران باسيل الوقت الكافي لشرح معاناة لبنان مع قضية النازحين ولتداول سلسلة حلول ممكنة. فاللقاء بين الوفدين استمر حوالى أربع ساعات بدأ بمحادثات معمقة فمؤتمر صحافي قبل أن تستكمل المفاوضات إلى مائدة الغذاء.

NTV

ما من أضاحي في عيد الأضحى.. والكل يلوك الموقف، ولا يتنازل قيد حصة فيما يرمي لاعبو النرد بالعقدة تلو الأخرى على المسار ووحدة المصير، تأليفاً أو استعادة لزمان الوصل وقد تكون العيدية الأجمل التي تلقاها اللبنانيون قبيل العيد تأشيرة سفر أقلت الرئيس المكلف سعد الحريري إلى صعيد جدة ومنها إلى بيت الحج الإيطالي ومعها استراح من عناء التأليف، وأراح هو وغيره اللبنانيين من الكلام عن الأحجام والأرقام، حجماً بالناقص ورقماً بالزائد.

المستقبل

غداً أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والسلام ومع أول أيام العيد تكون البلاد قد دخلت في عطلة رسمية لثلاثة أيام ترحل معها الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة إلى ما بعد العطلة. الرئيس المكلف سعد الحريري هنأ اللبنانيين عموماً والعرب والمسلمين بالعيد وأعرب عن أمله بأن تتكلل الجهود والمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة بالنجاح بأقرب فرصة ممكنة.

OTV

بحسب معلومات الـ OTV، فقد أرست الزيارة التي وصفها مصدر متابع بأنّها "أكثر من ناجحة"، وللمرة الأولى، قواعد واضحة، وإطاراً محدداً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما رسمت خارطة طريق واضحة لتحقيق المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصاً أنّ غالبية البلاد السورية باتت آمنة، وهو ما يؤشر إليه في عيد الأضحى المبارك، انتقال عدد كبير من السوريين من لبنان إلى سوريا لتمضية العيد قبل العودة، وفق ما استطلعته الـ OTV اليوم عند نقطة المصنع.

LBC

أضحى مبارك... المسؤولون لا يقفون في صفوف الإنتظار في مطار بيروت... بسلاسة يصلون إلى أماكن تمضيتهم عطلاتهم، ويعرفون من الإعلام ومن وسائل التواصل الإجتماعي ما يعانيه المغادرون والواصلون...

الميادين

لفت نائب رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي في ​ايران​ مسعود بزشكيان إلى أن "البلاد بلغت من القوة حدّاً استطاعت تبديد أحلام الاعداء حيث انهم فقدوا أي امل بالهيمنة عليها.

الجزيرة

أكّد الرئيس ​اليمني ​عبدربه منصور هادي​ أنّ "السلام في اليمن لن يتحقّق إلّا بانتهاء الإنقلاب ‏وإزالة آثاره والعودة للمسار السياسي.

العربية

اشار وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره اللبناني ​جبران باسيل​ إلى أنه "أكّدنا على ضرورة تعميق التعاون بين ​روسيا​ ولبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.