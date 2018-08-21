لبنان الحر

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعحع أن "المشكلة في لبنان تكمن في ذهنيّة سائدة تقوم على عرقلة من يحرز أي تقدم بدل من وضع الجهد ومحاولة القيام بما يقوم به هو من أجل اللحاق به والتقدم عليه.

صوت لبنان

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم بالخير والسلام وراحة البال.

radio orient

توجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالتهاني إلى اللبنانيين عموماً والعرب والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير والأمن والأمان.

اذاعة النور

شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن نصر تموز حقق الاستقرار السياسي والأمني في لبنان.

صوت المدى

أشار عضو تكتل" ​لبنان​ القوي" النائب ​شامل روكز​ إلى أنه "في لبنان هناك أزمة نظام لأن النظام القائم هو نظام محاصصة طائفية.