تعرضت السفارة الأميركية في أنقرة أمس لإطلاق نار لم يوقع إصابات وقال مكتب محافظ أنقرة أن مبنى السفارة تعرض لإطلاق ست رصاصات وأن ثلاث طلقات أصابة بوابة المدخل الحديدية وجداراً خارجياً. ولا توجد إصابات وندد المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين بالهجوم على السفارة الأميركية ووصفه بأنّه محاولة لخلق فوضى.

قال الكرملين أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زال يأمل أن تخرج علاقات موسكو مع واشنطن من أزمة عميقة إلّا أنّه أضاف أن لا أحد سيحزن إن لم يقابل هذا الطموح بالمثل.

خرجت اليونان أمس من أخر خطط المساعدات التي لا تلقى شعبية إطلاقاً منذ عام 2010 لكن بدون أن تنهي بالكامل اجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها، وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنّ إنتهاء برنامج دعم الإستقرار يعتبر لحظة مهمة لليونان وأوروبا مشيداً بفصل جديد في تاريخ البلاد.

قال وزير النقل الإيطالي دانيلو توينلي أنّه سيسمح لنحو 180 مهاجراً عالقين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ أربعة أيام بالنزول في صقلية.

استهدفت سلسلة هجمات أوقعت عدة جرحى في صفوف قوات الأمن وتبناها تنظيم "داعش" أمس الشرطة في الشيشان.

أصدرت فنزويلا عملة جديدة ربطتها بعملتتها الإفتراضية "البترو" ضمن سلسلة إصلاحات أعلن عنها الرئيس نيكولاس مادورو. حيث دخلت العملة الجديدة الأسواق اعتباراً من يوم أمس.