"الشرق الأوسط" وفق مصادر عراقية لا تزال المشاورات لتشكيل أكبر كتلة نيابية عراقية متواصلة وسط تعقيدات تظهر مع النقاشات. وتسبب رفض رئيس تيار الحكمة عمار عبد الحكيم انضمام رئيس المشروع العربي خميس الحنجز إلى التحالف الجديد في إعاقة الإعلان عن الكتلة الأكبر.

"الشرق الأوسط" أدى سقوط مروحية أميركية إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة أخرين وقال الناطق باسم التحالف أن المروحية كانت تقوم بمهمة في مكافحة الإرهاب مستبعداً أن تكون تعرضت لإطلاق نار.

"الشرق الأوسط" كشفت مراسلات رسمية أن قوات الحشد الشعبي العراقي ستخرج الويتها العسكرية من المدن الرئيسة على أن تتمركز خارجها. وتكشف المراسلات أن المدن التي تم تحريرها من "داعش" سيتم اخلاؤها ولا سيما في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار.

"الشرق الأوسط" يتوقع أن تشهد تونس تعديلاً وزارياً وشيكاً على الرغم من ارتفاع منسوب المطالبة باستقالة الحكومة، واستدعى رئيس الوزراء يوسف الشاهد الطاقم الوزاري إلى اجتماعات تعقد قبل نهاية الشهر لتقييم نشاطهم خلال السنتين الماضيتين.