الجزيرة - السعودية

في برقية لخادم الحرمين الشريفين: وزير الداخلية يهنئ الملك باكتمال دخول الحجاج إلى الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة.

بعث الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اكتمال دخول حجاج بيت الله الحرام إلى الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة عبر موانئ القدوم الجوية والبرية والبحرية، وقد تيسرت لهم سبل الوصول بفضل الرعاية المتواصلة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين.

الوطن - السعودية

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان هنغاريا بذكرى اليوم الوطني.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس الهنغاري يانوش آدر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى يانوش آدر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبّر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

الاتحاد - الإمارات

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بالعيد.

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

البيان - الإمارات

400 شخص حصيلة ضحايا فيضانات كيرالا بالهند

أعلنت فرق الانقاذ الهندية أنها عثرت إثر انحسار المياه في كيرالا على جثث ثلاثين شخصاً آخرين، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدها الإقليم إلى 400 على الأقل. وقال رئيس الحكومة المحلية بيناراي فيجايان للصحف إن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين لجأوا إلى 5645 مخيما بلغ 724 ألفا و649 شخصاً".