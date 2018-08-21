الديار / دوللي بشعلاني

رأت أن العودة الطوعية للنازحين السوريين لا تصبح شاملة من دون تقديم حوافز مالية للنازحين وقالت ان خطوة إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى مناطقهم الأصلية سريعاً وقبل انتظار الحل الشامل للأزمة السورية لا تزال تتأرجح بين وقوف موسكو معاً وتأييدها لها وبقاء الولايات المتحدة على مسافة منها إلى حين تبلور الصورة الإقليمية والحفاظ على مصالها ومصالح اسرائيل فيها.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر نيابية مستقبلية توقعها أن يعود النقاش الحكومي من جديد إلى النقطة التي توقف فيها أخيراً، وأن تتم مقاربة الفيتوات وفق أسلوب مختلف عن السابق خصوصاً وإن السقف الذي التقت عليه كل القيادات في مواقفها الأخيرة هو ذاته ويقضي بتكريس مناخ الوفاق من خلال حكومة وحدة وطنية لاتعزل أي فريق سياسي.

اللواء/ معروف الداعوق

رأت الدعوات لاستئناف العلاقات مع النظام السوري مرفوضة مقابل خصومه بالداخل وقال هناك من يسوق لمعاودة العلاقات مع سوريا على أمل أن تسجل له نقاط إيجابية في المستقبل تساعده للفوز بمنصب الرئاسة الاولى.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى استعداد الرئيس المكلف سعد الحريري لتقديم تشكيلة الحكومة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأوضح أن الحريري فهم من الوزير جبران باسيل خلال لقائهما الأخير أن التيار الوطني الحر يقبل أن تكون حصته ورئيس الجمهورية 10 وزراء.