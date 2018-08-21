روسيا اليوم

روسيا مستعدة لمشاطرة مصر تجربتها في سوريا لمكافحة الإرهاب.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا مستعدة لمشاطرة القوات المسلحة المصرية تجربتها بمكافحة الإرهاب في سوريا. وقال شويغو خلال اجتماع اللجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري التقني، إن "تجربة عمل قواتنا الجوية الفضائية في سوريا تبين أنه من الضروري أن يكون هناك تدريب خاص للقوات وتجهيزها النوعي واستخدام أحدث الأساليب للعمليات العسكرية. ونحن على استعداد لمشاطرة (مصر) تجربتنا". وأكد شويغو أن روسيا تدعم جهود القيادة المصرية لمحاربة الإرهاب الدولي وتطبيع الوضع في شبه جزيرة سيناء. كما أكد عزم موسكو على تطوير التعاون العسكري والعسكري – التقني مع مصر. من جانبه، أشار وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، لا تهدد دول المنطقة فحسب، بل والأمن والاستقرار العالمي.

روسيا اليوم

إحباط سلسلة هجمات على رجال الشرطة في الشيشان.

قام مسلحون بسلسلة هجمات على رجال الشرطة في جمهورية الشيشان، وأعلنت السلطات إحباطها للاعتداءات والسيطرة على الوضع، على الرغم من أن الهجمات أسفرت عن إصابات بين أفراد الشرطة. وذكرت لجنة التحقيق الروسية أن شخصين مسلحين بسكاكين هاجما معبر تفتيش للشرطة في مدينة شالي بوسط الجمهورية. وبالتزامن مع ذلك فجر شاب حزاماً ناسفاً بالقرب من مركز للشرطة في بلدة ميسكر يورت جنوب شرقي عاصمة الجمهورية غروزني، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا أو إصابات. أما منفذ الهجوم، فمازال على قيد الحياة ونقل إلى المستشفى. وبعد ذلك حاول مجهولون دهس أحد أفراد شرطة المرور بمدينة غروزني. وأطلق رجال الشرطة النار على سيارتهم، وتم القضاء على المهاجمين. وكانت التقارير الأولية تتحدث عن مصرع أحد رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين، لكن وزارة الداخلية نفت صحة المعلومات عن مقتل الشرطي، وأكدت أن جميع رجال الشرطة المصابين تلقوا العلاج وسيعودون إلى الخدمة قريباً. وتعمل فرق التحقيق في أماكن وقوع الهجمات.