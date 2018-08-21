الوكالة الوطنية للإعلام

عون هنأ بالاضحى وعرض وزواره مسار تشكيل الحكومة والترتيبات لترؤسه وفد لبنان إلى الامم المتحدة والفرنكوفونية: لتقديم مصلحة البلاد العليا.

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن "يعيده الله عليهم بالخير والسلام وراحة البال"، داعياً إلى "استلهام معاني العيد لتقديم مصلحة البلاد العليا على ما عداها من مصالح آنية أو ذاتية، لا سيما وأن الظروف التي تحيط بلبنان ودول المنطقة تفرض تضافر جهود الجميع لتمكين لبنان من مواجهة التحديات الماثلة وانجاز الاستحقاقات، وأبرزها تشكيل حكومة جديدة لاستكمال عملية البناء والنهوض بالبلاد لتكون على قدر تضحيات اللبنانيين وطموحاتهم، لا سيما الجيل الشاب منهم".

وكالة فرنس برس

هيئة المحلفين بشأن قضية مستشار ترامب السابق تستأنف مداولاتها.

بدأت هيئة المحلفين الاثنين يومها الثالث من المداولات في إطار محاكمة المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت المتهم بإختلاس مالي ومصرفي. ويعتبر مانافورت أول شخص توجه إليه اتهامات من قبل روبرت مولر، المدعي العام الخاص المكلف التحقيق في حقيقة التورط الروسي في الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد تصريح صادم.. رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى ملك المغرب.

تلقى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رسالة من نظيره السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخرى من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسط توتر "مزعوم" في العلاقات بين المملكتين. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد بعث الملك سلمان وولي عهده رسالتين إلى نظيره المغربي يهنئانه فيها بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.