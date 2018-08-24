النهار/ إميل خوري

أكد أن اتفاق الرئيس ميشال عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري إذا كان صادقاً ولا غش فيه فإن في استطاعتهما تأليف حكومة جديدة تكون ثقة النواب بها من ثقة الرئيس بها. أما إذا لم يكن الاتفاق صادقاً ولعب أصحاب النيات السيئة دورهم على كل المستويات في الداخل وفي الخارج بوضع شروط مسبقة للتأليف إحراجاً للرئيس المكلف لإخراجه، فإن هذا الدور المشبوه من شأنه أن يزعزع الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

الأخبار/ داود رمال

نقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن النأي بالنفس ليس من مصلحة اللبنانيين أو مصلحة بلدهم. النأي بالنفس هو عن الحرب أم من يريد النأي بالنفس عن المصلحة اللبنانية ففي ذلك خطأ جسم. والنأي بالنفس عن خراب بيوت المزارعين والصناعيين هو جريمة بحق هؤلاء. ولفت إلى أنه من هذه الزاوية يقارب رئيس الجمهورية فتح معبر نصيب عند الحدود السورية والأردنية وأن هذا الملف ليس فيه إساءه لأحد ولا استفزاز لأحد إنما نقاربه من منطلق أولوية مصلحة اللبنانيين.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت لا تشبه موسكو اليوم موسكو الأمس في ضوء المتغيرات السياسية التي عرفتها، الأكيد أن القيادات المارونية الحالية لا تشبه القيادات التاريخية السابقة أيضاً والواضح أن الخطوط المفتوحة مارونياً- مع موسكو حديثاً تفتح باب الاجتهادات والأسئلة لأنها تأتي من خارج سياق تقليدي للعلاقات بين الدول والقوى السياسية.

الديار/ ابتسام شديد

قالت إن كلام رئاسة الجمهورية الحازم عن بق البحصة في أيلول استدعته عدة أسباب فليس مسموحاً أن تستمر العقد والتجاذبات حول الحصص على هذا الشكل الحاصل اليوم وقرار بعبدا بضرورة إنجاز التشكيل ووضع مواعيد نهائية له.

الديار / دوللي بشعلاني

قالت إن عودة النازحين السوريين باتت ممكنة من دون الحاجة إلى اتصال الرئيس سعد الحريري بالنظام السوري. من خلال المبادرة الروسية التي أعطت للسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر تراسبكين الضوء الأخضر بالتعاطي والتعاون مع جميع الأفرقاء لتسهيل عودة النازحين.