الوكالة الوطنية للإعلام

بري يستقبل مساعد وزير الدفاع الأميركي والبروفسور الألماني غورتر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت كاريم والوفد المرافق له والسفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، وكان عرض للتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

من جهة أخرى، تلقى رئيس المجلس مزيداً من اتصالات وبرقيات التهنئة بالعيد.لنفاياسهلاتالقموعة وناشدات لوكالة الأناضول.

بومبيو يعرب لـ"عمران خان" عن رغبة واشنطن في العمل مع إسلام أباد

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن رغبة بلاده في العمل مع حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان. وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأميركية، أن بومبيو، أجرى اتصالاً هاتفياً مع خان، وهنأه بتوليه رئاسة الوزراء، وتمنى له التوفيق. وأشار البيان، إلى أن بومبيو، أعرب عن رغبة بلاده في العمل مع الحكومة الجديدة من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وباكستان.

وكالة فرنس برس

وزير الخارجية الأميركية سيزور كوريا الشمالية مع مبعوث أميركي جديد

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو تعيين ستيفن بيغان مبعوثاً خاصاً إلى كوريا الشمالية التي سيزورها برفقته مجدداً الأسبوع المقبل، وصرّح بومبيو أمام الصحافة وإلى جانبه المبعوث الجديد ستيف سيدير سياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية، وسيقود جهودنا لبلوغ هدف الرئيس ترامب، نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل، كما تعهد الرئيس كيم جونغ أون.