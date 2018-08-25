TL

في لبنان موقف مرن ومسؤول لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبرت عنه أوساطه بأن الكلام على تهديد بمرحلة ما بعد الاول من أيلول فهم على غير حقيقته، إذ إن ما قصده الرئيس هو أن ما بعد هذا اليوم ستكون هناك مرحلة جديدة في عملية تشكيل الحكومة.

المنار

المنار علمت من مصادر متابعة أن الرئيس المكلف يعود خلال ساعات من سفره في فرنسا، لينطلق بجولة اتصالات ولقاءات ليبنى على الشيء مقتضاه، فالشهر المقبل سيكون حاسما لناحية تحديد المسار الحكومي، سلباً أو ايجاباً، وأن خطوة رئيس الجمهورية ستساعد على نقل هذا الاستحقاق إلى مربع جديد.

nbn

غدا يبدأ الشهر الرابع للتكليف من دون ظهور مؤشرات على قرب ولادة الحكومة وهو غياب غذته عطلة الأعياد: من انتقال السيدة العذراء الى الأضحى وما بينهما من عطل أسبوعية. الآمال معقودة مجدداً على مطلع الأسبوع لعل دورة مساعي التأليف تتحرك من جديد متجاوزة الكثير من العقبات: التقليدي منها والمستجد.

mtv

عطلة عيد الاضحى أنتهت، لكن العطلة السياسية لم تنته، فرئيس الحكومة المكلف لا يزال في اجازة، كما أن الاتصالات السياسية الظاهرة على الاقل لم تسجل تطوراً يذكر، في المقابل الحماوة الكلامية والمواقف المتشنجة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مستمرة، فمقابلة الدكتور سمير جعجع قبل يومين اثارت ردود فعل كثيرة من التيار، بدءا برئيسه وصولا الى عدد كبير من المسؤولين والقيادات فيه.

NTV

الإنتحاري اللبناني هارون أصبح اليوم في قبضة المعلومات من دون تحقيق أمانيه الدموية لكن توقيفه يطرح علامات استفهام عن إطلاق سراحه أولاً، وعن خلاياه الإنغماسية النائمة على الأرض اللبنانية ثانياً.

المستقبل

يوم العمل الأول بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى، لم يشهد تحركات معلنة بشأن تشكيل الحكومة، لكن المواقف تواصلت، داعية للإسراع بالتأليف، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وهموم المواطنين، لا سيما أن العام الدراسي الجديد أصبح على الأبواب.

OTV

بين خبر الكشف عن مخطط إرهابي لضرب الجيش والكنائس من جهة، وإعادة رئيس الجمهورية تأكيد التمسك بسياسة النأي بالنفس من جهة أخرى، توزع المشهد اللبناني اليوم. لكن، في موازاة المشهدين الأمني والسياسي، صورة من نوع آخر يجهد البعض لضربها، وتجد الأو تي في نفسها للمرة الثالثة في أقل من عشرة أيام، معنية بتظهير حقيقتها.

LBC

في السياسة فإن الحظ لم يبتسم بعد للرئيس الحريري لينقله من "رئيس مكلف" إلى رئيس للحكومة، لكن لا لوتو في السياسة ولا حظ بل موازين قوى ومعايير، والأزمة الحقيقية أن كل فريق يزن قوته وفق حسابات ذاتية، وأن المعايير ليست موحدة، وعليه فأن عملية التشكيل ليست قريبة، وكأنها في أجازة غير معلنة وغير محددة.

الميادين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ​بهرام قاسمي​ أن "المنحة الاوروبية الاخيرة والبالغة 18 مليون يورو متعلقة بالتعاون بين إيرن و​الاتحاد الأوروبي​ ولا علاقة لها بالحزمة الاقتصادية المقترحة من قبل ​اوروبا​".

الجزيرة

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن "تقديره للسلطات الإيرانية لقيامها بالإفراج عن المواطنة البريطانية، الإيرانية الأصل، نانزين زاغاري، في وقت سابق اليوم"، مشيراً إلى "أننا نشكر ​السلطات الإيرانية​ لإطلاقها سراح نانزين، اليوم، وندعو ​طهران​ للاستفادة من النوايا الحسنة لما تم، وأن تعود نانزين إلى أسرتها وأصدقائها".

العربية

اعتبر ​البيت الأبيض​ في بيان أن ​الصين​ تسبب بزعزعة العلاقات بين جانبي مضيق ​تايوان​ بعد قرار ​السلفادور​ خلال الاسبوع الجاري قطع العلاقات مع تايوان واقامة علاقات دبلوماسية مع بكين.