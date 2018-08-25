لبنان الحر

أكد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​ "أننا سنعود الى التفاهم مع "​التيار الوطني الحر​"، وطبعا نحن لم نكن نتمنى أن تصل الامور الى هذا الحد من المواجهة.

صوت لبنان

توجه رئيس الجمهورية ميشال عون لوفد من اللبنانيين المنتشرين في ​دول الخليج​، قائلا: "أعرف دقّة الوضع الذي تعانون منه نتيجة للتناقضات القائمة بين ​الدول العربية​ الاّ أننا في لبنان نعتمد ​سياسة النأي بالنفس​ فلا ننحاز بأي صراع لأي دولة شقيقة ضد مصلحة دولة شقيقة أخرى.

radio orient

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعمل على تشكيل الحكومة، وهو لم يتوقف دقيقة واحدة حتى يتم الكلام عن اطلاق العمل من جديد.

اذاعة النور

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة، "أن إنجاز التحرير الثاني هو إنجاز كبير وعظيم ما كان ليتحقق لولا مبادرة المقاومة والجيش في التصدي للنصرة وداعش في الجرود.

صوت المدى

أشار النائب في تكتل "​لبنان القوي​" القسّ ​ادغار طرابلسي​ أن اعلان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أنه سينتظر الى الأول من ايلول فقط في موضوع ​تشكيل الحكومة.