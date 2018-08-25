"الجمهورية" طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إدراج شركتي شحن روسيتين وست سفن ترفع علم روسيا على اللائحة السوداء لأنتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

"الجهورية" أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن أوروبا وحلف شمال الأطلسي لا يعدان عدوين لروسيا.

"الجمهورية" صعدّت روما أمس لهجتها بوجه الاتحاد الأوروبي في مسألة توزيع المهاجرين الذين لا يزال نحو 150 منهم عالقين منذ أكثر من اسبوع على متن سفينة لخفر السواحل الإيطاليين.

"النهار" صرّح مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس، بأن العقوبات الأميركية على روسيا ستستمر إلى أن تغير موسكو سلوكها.

"المستقبل" هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً أمس، وزير العدل جيف سيشنز، ودعاه إلى النظر في كل الفساد في الجانب الآخر.

"الشرق الأوسط" الغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، كانت مقررة بداية الاسبوع المقبل.

"المستقبل" قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن لقاء قيادة "حزب الله" مع الحوثيين يظهر طبيعة التهديد الإرهابي الإقليمي.

"الشرق الأوسط" أدى سكوت موريسون اليمني الدستورية مساء أمس ليصبح رئيس الوزراء الثلاثين لأستراليا.

"الشرق الأوسط" كشفت السلطات الفرنسية عن تفاصيل جديدة حول الرجل الذي قتل والدته وشقيقته وأصاب ثالثاً في بلدة تراب جنوب غربي العاصمة باريس، وقال وزير الداخلية تحت تصفيته من قبل عناصر الأمن، كان يعاني من مشكلة نفسية بدت كبيرة.

"الشرق الأوسط" لقى شخص مصرعه بعدما تمكن من إصابة شرطيين إثنين بجروح خلال هجوم مسلح استهدف وحدات حراسة تابعة لوزارة الخارجية الروسية.

"الشرق الأوسط" أفادت وكالة نوفوستي الروسية بأن أجهزة الأمن في روسيا سوف تبدأ مطلع العام المقبل التزود ببنادق "بيشال" الإلكترونية لمواجهة هجمات محتملة باستخدام طائرات من دون طيار.