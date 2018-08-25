"الشرق الأوسط" اسفرت جولة محادثات روسية – تركية شملت المستويين السياسين والعسكري، أمس، عن وضع ملامح التوافقات بين البلدين على المرحلة المقبلة في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية.

"الشرق الأوسط" ووضع وزراء الخارجية والدفاع ومسؤولو الاستخبارات "خطة" لادلب تحسم في القمة الروسية – التركية – الإيرانية في طهران بداية الشهر المقبل.

"الشرق الأوسط" تواصل قوات النظام السوري إرسال تغزيزات إلى إدلب، فيما تشهد بداية ريف دمشق الواقعة على الحدود الإدارية مع ريف السويداء إستمرار العمليات العسكرية التي تقودها قوات النظام السوري ضد تنظيم "داعش".

"الشرق الأوسط" قال المتحدث باسم الجيش الروسي ايفور كونا شنكوف أنه خلال الشهر الماضي شهدنا ازدياد محاولات الهجوم بالطائرات المسيرة، على قاعدة حميميم الروسية في غرب سوريا.

"الشرق الأوسط" إتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الخميس "الإرهابيين" في إشارة إلى الفصائل في إدلب، باستهداف قاعدة حميميم.

"الشرق الأوسط" حذر وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو أمس خلال زيراة إلى موسكو من "كارثة" في محافظة إدلب السورية في حال شنت قوات النظام هجوماً على أبرز معاقل الفصائل المعارضة والجهاديين.

"الشرق الأوسط" أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن روسيا وتركيا ستبذلان جهوداً مشتركة لإنجاح التسوية السياسية في سوريا.

"الشرق الأوسط" أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإحراز تقدم ملحوظ في تسوية الأزمة السورية.

"الشرق الأوسط" أعلنت المتحدثة بإسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي أمس أن دو ميستورا سيلتقي ممثلين عن إيران وروسيا وتركيا في 11 و12 أيلول في جنيف لبحث مسألة وضع دستور جديد لسوريا.

"الجمهورية" أصيب نحو مئة وتسعين فلسطينياً بينهم خمسون بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات مسيرات "العودة" التي نظمها الفلسطينيون أمس قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

"الجمهورية" بدأ فريق محققي تابع للأمم المتحدة عمله في العراق لجمع الأدلة حول المجازر التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق الأقلية الأيزيدية وغيرها من الفظائع.