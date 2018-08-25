النهار/ سابين عويس

لا يمكن مشهد التعطيل أن يستمر طويلاً ما دام الجميع مدركاً أن لا مفر من الحكومة متوازنة تراعي ميزان القوات الإقليمي والدولي. وأن لا مكان في أي قاموس لتغليب فريق على أخر وفقاً لحسابات خارجية.

النهار/ روزانا بو منصف

إعتبرت أن المواقف الأميركية و"الفرنسية من المبادرة الروسية بشأن عودة النازحين السوريين خفضت جداً النفخ اللبناني بقرب انتهاء موضوع النازحين ووضعها على سكة الحل.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن ما بعد أول أيلول يختلف كما قبله، وستبقى الكلمة الأساسية في ملف تأليف الحكومة رهناً بالقوت الخارجية فهي التي توعز إلى حلفائها في الداخل بالتصعيد أو التسهيل، وفقاً لمصالح هذا المحور الإقليمي أو ذاك. واعتبر أن استخدام الشارع مغامرة غير محسوبة النتائج والإحتقان قد تحول طائفياً ومذهبياً.

الديار/ ابتسام شديد

سألت كما إذا كانت المختارة ومعها معراب ستدفعان ثمن التصعيد الرئاسي في تشكيل الحكومة. ولم تستبعد إعادة إنتاج تسوية سياسية جديدة بين بعبدا والراعي على حساب حلفاء الرئيس سعد الحريري.