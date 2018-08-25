الوكالة الوطنية للإعلام

الصراف استقبل مساعد نظيره الاميركي لشؤون الامن الدولي: لبنان عنصر استقرار أساسي لكل المنطقة

استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب رياض الصراف في مكتبه في وزارة الدفاع، مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت كارم والوفد المرافق، في حضور السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد. وأكد الصراف خلال اللقاء "استمرار التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية بما فيه مصلحة لبنان والمنطقة"، مشددا "أن لبنان هو عنصر استقرار أساسي لكل المنطقة، ولا بد للحل الشامل أن يمر فيه". وأشاد الصراف "بتمسك الجيش اللبناني بقناعاته ومبادئه وبتعدد مهاراته وخبراته، ما يجعله الجيش الأفضل في المنطقة"، مشيراً الى "أهمية الغطاء السياسي الذي أمنه العهد للجيش اللبناني". ونوه" بأداء السفيرة الأميركية لدى لبنان، وبالدور المهم الذي تقوم به"، شاكراً "الولايات المتحدة الأميركية على دعمها المستمر للبنان، لاسيما في ما خص الجيش اللبناني".نفايات في سهلات القموعة والمناشدات لم تجد ن

وكالة الأناضول

بوتين يشيد بعلاقات بلاده مع تركيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمستوى علاقات بلاده مع تركيا، قائلًا: "علاقتنا مع تركيا تزداد عمقًا وثراءً بمضامين جديدة، والتعاون بيننا يتطور في القضايا الإقليمية والاقتصادية". جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة، وزيري الخارجية والدفاع التركيين مولود جاويش أوغلو، وخلوصي آكار، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان. وأضاف بوتين: "تمكنّا من إحراز تقدم ملحوظ في تسوية الأزمة السورية بفضل مساهمات روسيا وتركيا إلى جانب إيران والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة". من جانبه، أشار جاويش أوغلو إلى أن علاقات بلاده مع روسيا "ما تزال تثير غيرة البعض". وأكد جاويش أوغلو على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تطوير صور التعاون بينهما في القضايا الإقليمية.

وكالة فرنس برس

ترامب يلغي زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية

الغى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية كانت مقررة بداية الاسبوع المقبل بسبب عدم احراز تقدم على صعيد نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، محملاً الصين جزئياً مسؤولية هذا الامر. وكتب ترامب على تويتر "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو عدم التوجه الى كوريا الشمالية في هذه المرحلة لأنني اشعر بأننا لا نحرز تقدماً كافياً على صعيد نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية". واضاف "بسبب موقفنا الاكثر تشدداً حيال الصين في موضوع التجارة، اعتقد أنهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي". وتابع ترامب أن بومبيو قد يتوجه الى بيونغ يانغ "في مستقبل قريب، على الأرجح ما أن نجد حلاً لعلاقاتنا التجارية مع الصين".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: تم تحقيق تقدم ملموس في تسوية الأزمة السورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم إحراز تقدم جاد في حل الأزمة السورية من خلال التعاون مع الشركاء، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة. وقال بوتين خلال لقائه مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أنه "بفضل جهود دولتينا ومشاركة الدول المهتمة الأخرى، ولا سيما إيران، وتعاوننا مع الأمم المتحدة، ومع الدول الأوروبية، ومع الولايات المتحدة، تمكنا من إحراز تقدم جاد في حل الأزمة السورية". وأكد بوتين، أن العلاقات بين روسيا وتركيا تكتسب طابعاً هادفاً، ويجري تنسيق عميق في العمل على تسوية الأزمة السورية. وقال بوتين: "علاقاتنا مع تركيا تكتسب طابعاً عميقاً، وهادفاً، لا أتحدث عن اتصالاتنا الدورية ولقاءاتنا مع السيد أردوغان فحسب، فقط أريد الإشارة إلى التعاون العميق في مجال التعاون الاقتصادي في العمل على تسوية عدد من المسائل المرتبطة بالمشاكل الإقليمية وتسوية القضايا الحادة مثل الأزمة السورية".