الشرق الأوسط 20 / 8 / 2018

7 آلاف قمر صناعي صغير تنطلق إلى الفضاء في العقد المقبل

ذكر أحدث تقارير شركة "يورو كونسالت" الذي يحمل عنوان "آفاق سوق الأقمار الصناعية الصغيرة"، أن هذه السوق ستشهد توسعاً كبيراً على صعيدي الطلب وقدرات الأنظمة، كما سيتم إطلاق نحو 7 آلاف قمر صناعي صغير خلال السنوات العشرة المقبلة، أي ما يقارب ستة أضعاف 1200 وحدة أطلقت خلال العقد الماضي. وستشكل هذه الأقمار 50 كوكبة، تسيطر اثنتان عملاقتان منها على 80 في المئة من مجمل عدد الأقمار الصغيرة. كشف مكسيم بوتو، مستشار في شركة "يورو كونسالت" أنه طلب الأقمار الصناعية الصغيرة بهدف وضعها ضمن الكويكبات، بشكل دوري وليس بشكل دائم، أي بين فترة وأخرى نظراً لأنه مدفوع بأهداف نشر مجموعات فضائية، في حين يعتبر طلبها لوضعها ضمن بعثات الأقمار الصناعية الأحادية أكثر استقراراً.

الشرق 20 / 8 / 2018

تاريخ " الطوافان العظيم" في جزيرة كريت

ساعدت الحلقات السنوية للأشجار القديمة، علماء الآثار في تحديد تاريخ ثوران بركان في جزيرة سانتوريتي. دمر الحضارة الميسونية (المينوية) الغامضة، التي كان مركزها جزيرة كريت. وتشير بيرسون من جامعة أريزيونا الأميركية في المقال الذي نشرته مجلة science advances ، الى أن "العلماء يناقشون منذ زمن تاريخ ثوران هذا البركان، فالسجلات والتحف والقطع الأثرية والنصب التذكارية تشير الى تاريخ، بينما تشير نتائج تحليل الكربون المشع الى وقت مغاير. والآن تمكنا في التوفيق بينهما". ولحل هذا التاقض، قررت بيرسون وفريقها العلمي توحيد طريقتي علم الآثار "المادي" وتحليل الكربون المشع، باحتساب عدد الحلقات السنوية في جذوع الأشجار.

لأول مرة... علاج مطور للعمى يبعث الأمل للمكفوفين

أظهرت دراسة جديدة لأول مرة على الإطلاق أن العلماء تمكنوا من إعادة البصر إلى الفئران العمياء، عن طريق تحويل الخلايا المتضررة في الشبكية إلى خلايا مستقبلة للضوء. وقام باحثو المعاهد الوطنية الأميركية للصحة بعلاج العمى لدى الفئران، باستخدام حقن جينية لإعادة برمجة الخلايا العصبية الى خلايا العصي والمخاريط، وهي الهياكل العينية المستقبلة للضوء. وفي حال أثبت العلاج المطور حديثاً نجاحه لدى البشر، فقد يبعث الأمل للعديد من الأشخاص الذين فقدوا قدرتهم على الرؤية. وأوضح الدكتور توماس غرينويل، المعد المشارك في الدراسة، أن العصي تسمح لنا بالرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة، ولكنها قد تساعد أيضاً في الحفاظ على المستقبلات الضوئية المخروطية التي تعتبر مهمة لرؤية الألوان.

النهار 21 / 8 / 2018

جراحة زرع وجه تاريخية: طبيب لبناني يشارك في إنقاذ فتاة بأوهايو

اعتقد الأطباء في ميسيسبي في الولايات المتحدة، ان كايتي لن تنجو من جروحها بعد محاولة الانتحار في عام 2014، لكن بعد 22 جراحة وزراعة نهائية، التقت أخيراً كايتي بالسيدة التي تبرعت بوجه حفيدتها البالغة من العمر 31 عاماً، التي توفيت بسبب جرعة زائدة من المخدرات. وفي التفاصيل، تلقت كايتي من المتبرعة العينان والجفون والشفاه والخدود والشعر والفك العلوي والأسنان. وانتظرت كايتي سنوات قبل إيجاد متبرع متطابق وإجراء الجراحة. وتعتبر الشخص الأربعين الذي يخضع لزراعة وجه حول العالم، علماً ان الجراحة استغرقت 31 ساعة. وأعلن الطبيب اللبناني غابي ضومط وهو جراح تجميل مختصص في جراحة تجميل الوجه والجمجمة من مونتريال، أنه أجرى أكثر من 20 جراحة تشريح جثث للتوصل إلى "نتيجة مثالية لكايتي".