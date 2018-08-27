The Washington Post

كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاجتياح البلاد "رغم ادعائها حسن النية"

اتهمت واحدة من أهم الصحف في كوريا الشمالية الولايات المتحدة يوم الأحد بتنفيذ تمارين عسكرية استعداداً للقيام باجتياح مع مواصلة السعي إلى إجراء حوار في نفس الوقت مع بيونغ يانغ.

وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون" التي تُعتبر بمثابة الصحيفة الناطقة باسم النظام الكوري الشمالي وحزب العمال الحاكم أن ‏تحركات القوات الأميركية في المنطقة استفزازية وخطرة جداً واعتبرت أن هذه التحركات من شأنها أن تحرف الحوار بين ‏الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عن مساره.‏

ورد الجيش الأميركي على هذه المزاعم معتبراً أنها غير مبنية على أي أساس.‏

ونُشر المقال المذكور بعد يومين على قيام ترامب بإلغاء زيارة كان يعتزم أن يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى ‏بيونغ يانغ لمتابعة المحادثات بين البلدين.‏

واعتبرت الصحيفة بناءً على معلومات أن وحدات أميركية خاصة وصلت إلى الفيليبين مؤخراً للمشاركة في تمرين يحاكي ‏التسلل إلى داخل بيونغ يانغ، وأضافت أن غواصة "يو إس إس ميشيغن" نقلت جنوداً أميركيين من فرقة "القبعات الخضر" و"ديلتا ‏فورس" ووحدات خاصة أخرى من أوكيناوا في اليابان إلى قاعدة جينهاي البحرية في كوريا الجنوبية في أواخر تموز وأوائل ‏شهر آب.‏

The Guardian

تيريزا ماي ستقوم بأول رحلة لرئيسة وزراء المملكة المتحدة إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ 5 سنوات

ستصبح تيريزا ماي أول رئيسة وزراء بريطانية تزور البلدان الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية منذ 5 سنوات في رحلة مدتها 3 أيام ستعقد خلالها لقاءات مع الرؤساء في كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا.

ومن المتوقع أن ترافق وفود تجارية بريطانية رئيسة الوزراء في رحلتها في مسعى لتعزيز فرص تصريف المنتجات البريطانية ‏بعد "بريكزيت" رغم أن هذه الرحلة تأتي في وقت اتُهمت فيه الحكومة البريطانية بعدم إعطاء الاهتمام الكافي للمنطقة.‏

وكان دايفيد كامرون آخر رئيس وزراء بريطاني يزور المنطقة في العام 2013 للمشاركة في جنازة نيلسون مانديلا.‏

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية قبيل انطلاقها في رحلتها "أفريقيا قادرة على أن تؤدي دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي وأفريقيا ‏الأكثر ازدهاراً هي في مصلحة الجميع".‏

روسيا اليوم

العراق ينتظر رداً سعودياً على مقترحات للتعاون في مجال الكهرباء

قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، إنها تنتظر رداً من الجانب السعودي على مجموعة مقترحات بشأن الطاقة الكهربائية كانت قد سلّمتها الشهر الماضي إلى المسؤولين السعوديين.

وأوضح المتحدث باسم الوزير محمد فتحي أن: "المقترحات تتعلق بمد خطوط لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين، وإنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تكون قريبة على العراق".

كذلك، تشمل المقترحات استثمارات سعودية في مجال الطاقة داخل العراق، إضافة إلى الوقود المخصص للمحطات الكهربائية.

وأشار فتحي إلى أن: "الجانب العراقي بانتظار وصول الرد السعودي على المقترحات، كي يتم البدء بالخطوات الفعلية على أرض الواقع حال الموافقة".

وقام وفد فني عراقي، ضم مسؤولين كبار بوزارة الكهرباء، في 21 يوليو الماضي، بزيارة رسمية إلى الرياض، وأجرى لقاءات مع مسؤولين سعوديين بخصوص التعاون في مجال الطاقة الكهربائية.

وكان العراق يستورد الكهرباء من إيران للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة، لكن قررت طهران مؤخراً وقف مد بغداد بنحو 1.3 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية بسبب الاحتياجات الداخلية، كما قال الإيرانيون.