النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن ضغوط تستبطن استهداف الطائف، وقالت هناك خط بياني صار يترجم الكثير مما قيل عن سحب تكليف الرئيس سعد الحريري أو فرض مهلة على تأليف الحكومة، وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى أثر تلويحه بأنه سيتحرك قريباً اتصل به الحريري من الخارج طالباً منه انتظار عودته للبحث سوياً في المخارج. وأن الرئيس عون أكد له أنه سيفعل، وعدّ ذلك مؤشراً على نجاح الضغوط.

النهار/ سابين عويس

أشارت إلى تحرك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أجل حث الرئيس المكلف سعد الحريري على التحرك وعلى فك أسره من الضغوط التي تواجهه، ولفتت إلى استمرار الحريري معتصماً بالصمت إزاء خطواته المقبلة.

الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري يستأنف بدءاً من اليوم اجتماعاته مع القوى السياسية الأساسية في محاولة جديدة لحسم الأحجام وتوزيع الحقائب على أن يرفع قريباً تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تتضمن توزيعاً للحقائب والحصص طائفياً وسياسياً مع الأعداد من دون الأسماء. فإذا وافق عون عليها ينتقل البحث إلى المرحلة الثانية، أي اختيار كل قوة سياسية أسماء وزرائها.

الجمهورية/ جوني منيّر

قال ثمة تشاؤم بأن الولادة الحكومية لن تحصل قبل تشرين الثاني موعد الدفعة الثانية للعقوبات على إيران. وحذر من أن الضغط الداخلي في لبنان سيزداد مع احتمال إعادة التلويح بسلاح الإرهاب طالما أن الباب أصبح مفتوحاً أمام عودة متجددة لداعش، ولو وفق مجال مدروس وممسوك أكثر بكثير من السابق.

الديار/ فادي عيد

أشار إلى التوجس من عودة الملف اللبناني إلى دائرة الاهتمام الدولي وبشكل محدد الأميركي، وفي ذلك دلالة على أن الأبواب باتت موصدة أمام أي تسوية حكومية حتى معالجة القطبة المخفية التي تؤخر توافق اللبنانيين على إدارة ملفاتهم، ولو كانت هذه الملفات مصيرية مثل ملف تشكيل حكومة تملأ الفراغ الحكومي.

اللواء/ صلاح سلام

حذر من الوصول إلى الانفجار الكبير كما حصل بعد أحداث عام 1958، أم أن لغة التحدي والعنف ستكون هي عنوان المرحلة المقبلة، كما حدث في السبعينيات عشية اندلاع الحرب المقيتة. واعتبر أن المحاولات الجارية من فريق العهد لتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة تدفع الأوضاع بالبلاد نحو مزيد من التشنج والتصعيد في مرحلة أحوج ما يكون فيها لبنان إلى الهدوء والاستقرار لتجاوز تحديات المرحلة الصعبة محلياً وإقليمياً.