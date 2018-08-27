الوكالة الوطنية للإعلام

وصول وزيرة خارجية جمهورية روندا إلى مطار بيروت

أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام في مطار رفيق الحريري الدولي، أن وزيرة الخارجية والتعاون وشؤون أفريقيا في جمهورية روندا السيدة Louise Mushikabo وصلت إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر يومين تزور خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث ستقدم رسالة تتضمن ترشيحها لمنصب السكرتيرية التنفيذية لمنظمة الفرنكوفونية العالمية خلال القمة التي ستعقد في شهر تشرين الأول المقبل. كذلك ستلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وأشارت الوزيرة Louise Mushikabo لدى وصولها إلى المطار، حيث كان في استقبالها الدبلوماسي زياد رياشي ممثلاً وزارة الخارجية، إنها "لا تريد أن تفوت فرصة المجيء إلى لبنان، هذا البلد الفرنكوفوني المهم في المنطقة والذي يحمل تاريخاً وثقافة وتنوعاً فريداً في المنطقة".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين للملاحة بنظام بيدو

أطلقت الصين بنجاح السبت قمرين صناعيين للملاحة بنظام بيدو إلى الفضاء على متن صاروخ واحد. وانطلق الصاروخ الحامل "لونغ مارش – 3 بي" من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، فيما تعد هذه هي المهمة رقم 283 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش"، بحسب ما ذكر مصدر في مركز الإطلاق. ودخل القمران الصناعيان إلى المدار بعد أكثر من ثلاث ساعات من الإطلاق، وسيعملان بعد سلسلة من الاختبارات، إلى جانب 10 أقمار صناعة أخرى من طراز بيدو - 3 موجودة بالفعل في المدار. وقام بتطوير القمرين أكاديمية الإبداع للأقمار متناهية الصغر والتابعة للأكاديمية الصينية للعلوم. ومع تسميته بالصينية باسم "مجموعة الدب الأكبر"، دخل نظام بيدو طور الخدمة في الصين في عام 2000 وفي منطقة آسيا - الباسيفيك عام 2012.

وكالة الأناضول

أردوغان: أظهرنا في معركة ملاذكرد طبيعة شعبنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لقد أظهرنا في (معركة) ملاذكرد للعالم أجمع طبيعة شعبنا الحقيقية". جاء ذلك في كلمة، الأحد، خلال فعالية بولاية "بتليس"، لإحياء الذكرى السنوية الـ947 لمعركة "ملاذكرد" التي انتصر فيها السلاجقة الأتراك على الإمبراطورية البيزنطية. وأضاف الرئيس التركي: "لو نسينا روح ملاذكرد لن يبقى لنا ماضٍ ولا مستقبل". وتابع: "إذا نظرنا لما قبل (معركة) ملاذكرد فهي تعني مكة والقدس، وإذا نظرنا لما بعدها فهي تعني (فتح) بورصة وأدرنة وإسطنبول وروملي وكافة البلقان".