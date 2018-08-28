TL

أطلق الرئيس السويسري مواقف عدة خصوصاً ما يتعلق بالنازحين السوريين متأرجحاً بين أهمية عودتهم وفق مؤتمر دولي لسوريا وبين عودتهم وإن لم يكن هناك حل سياسي.

هذا الموقف كان منتظراً رغم تأرجحه لكن ما توقفت عنده المحافل السياسية هو توغل موقفه اللبناني بالتحذير من ضغط حال عدم الاستقرار والوضع الإقليمي على الحالة الاقتصادية في لبنان. وفيما كان يحذر الرئيس الضيف من تأثيرات عدم الاستقرار السياسي بقي لبنان من دون حكومة أصيلة واستمرت حكومة تصريف الأعمال.

المنار

على حجم الثوابت التي أكد عليها الأمين العام لحزب الله في عيد التحرير الثاني ترسم معالم المرحلة وخاصة الداخلية منها. واليوم تقاطعت دعوة السيد نصر الله للإسراع بتشكيل الحكومة وعدم طرح عقد جديدة أمامها مع سلسلة مواقف صدرت من رئيس الجمهورية ومجلس النواب كان المشترك فيها التأكيد على المبادرة للتأليف وعدم تضييع الوقت.

nbn

في عين التينة رصدت زيارة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيث شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأن الوضع الاقتصادي والنقدي لا يحتمل ولا بد من حكومة تخرج البلد من المأزق. مضمون هذا الكلام كان عبر عنه أيضاً الرئيس نبيه بري اليوم حيث أكد أنه لا يقل حرصاً عن الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري للوصول إلى حكومة بأسرع وقت ممكن.

mtv

قبل الغوص في البحث عن مصير الحكومة وحل رموز الرسائل المتطايرة في شأنها بين بعبدا وبيت الوسط لا بد من التوقف عند زيارة رئيس الاتحاد السويسري لبنان، فالتشابه في أسس تركيبة الدولتين يجب أن يدفعنا بديهياً إلى السؤال لماذا نجح الموزاييك السويسري المتنوع إثنيا وعرقياً في بناء دولة عصرية مرغوبة الجانب فيما التنوع اللبناني لا يزال مصدراً لكل الميكروبات والفيروسات المانعة لقيادة الدولة، فإذ يفخر السويسريون بحيادهم وبوحدتهم ضمن تنوعهم نفخر بأننا لم نقع في الحرب بعد رغم توفر ظروفها وقد كسرنا رقمنا اللبناني في عدم الاقتتال وقد شارف اتفاق الطائف عقده الثالث.

NTV

في قرقعة السيوف الحكومية يكاد رئيس الجمهورية ميشال عون يقيم الحد في مسألة التأليف لكنه يكتفي لليوم بمهل الحث والدعوة الى الإسراع وأخذ المبادرة بالتأليف وفي المقابل يرد الرئيس المكلف سعد الحريري بالإصرار والتصميم على عدم الاعتذار أو الجنوح إلى حكومة من الأكثرية ويتحصن الحريري بالدستور والمهلة المفتوحة وبصيغته التي لا يريد تعديلها.

المستقبل

الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يقوم بواجباته والعقد تكمن بمطالب الفرقاء المتنامية وليس بعملية التشكيل التي يجب أن تستكمل من حيث وصلت في توزيع التمثيل على القوى السياسية وليس من الصفر. بهذه العبارات لخصت مصادر مطلعة على عملية التأليف ما يواجه تشكيل الحكومة من عراقيل.

OTV

بين لبنان وسويسرا التي يزور رئيسها لبنان، أكثر من وجه شبه، على عكس ما يظن كثيرون... فإلى جانب لقب "سويسرا الشرق" الذي احتفظ به لبنان طويلاً، وعدا عن المقومات الطبيعية المعروفة للبلدين، تبقى التعددية المجتمعية، ولو اختلفت طبيعتها بينهما، وجه الشبه الأبرز...

LBC

المعطى الجديد حكومياً اليوم، ما أعلنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد اجتماعه ونجله تيمور بالرئيس بري. جنبلاط دعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، معتبراً أن الوضع الاقتصادي والنقدي لا يتحمل "ووزير المال أعطانا مؤشرات خطيرة"، حسبما قال.

الميادين

دعا رئيس الوزراء التشيكي البليونير أندريه بابيس إلى "وضع خطة عمل شاملة لوقف ​الهجرة​ في ​أوروبا​، وهي القضية التي سيناقشها أثناء زيارته ​إيطاليا​ و​مالطا​ هذا الأسبوع".

الجزيرة

طلبت وزيرة ​الخارجية الكندية​ ​كريستيا فريلاند​ من ​ألمانيا​ "دعم بلادها في حملتها للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم وذلك بعد أن نشب خلاف دبلوماسي بين كندا و​السعودية​".

العربية

أكد نائب المتحدث الرسمي باسم حلف الأطلسي ديلان وايت رداً على طلب للتعليق على تقارير ​وزارة الدفاع الروسية​ بشأن أعداد المسلحين في ​محافظة إدلب​ السورية "استفزازاً كيميائياً جديداً" من المخطط أن يسفر عن ضربة أميركية بريطانية فرنسية على ​سوريا​: "أننا لن نهدر وقت الحديث عن سيناريوهات محتملة".