لبنان الحر

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، المنسق الخاص المقيم للأمم المتحدة في ​لبنان​ للشؤون الإنسانية ​فيليب لازاريني​ وعرض معه الأوضاع العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي وسبل التنسيق بين ​الأمم المتحدة​ والمديرية العامة للأمن العام​ لا سيما في موضوع ​النازحين السوريين​.

صوت لبنان

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، وزيرة خارجية ​رواندا​ لويز موشيكيوابو على رأس وفد.

radio orient

أكد نائب الأمين العام لحزب سبعة​ للشؤون القانونية المحامي جوزيف صعيبي، في تصريح له خلال تمثيله الناشطين أمام مفرزة ​الرملة البيضاء​، أنه "بعد وضع حزب سبعة لوحات تحذيرية على الشواطئ الأكثر تلوثاً تم فتح تحقيق بالموضوع، بينما الهدف من هذه المبادرة هو المنفعة العامة والغاية منها هي إرشاد المواطنين وتحذيرهم ولذلك لم يكن هناك داع للتحقيق".

اذاعة النور

توجه رئيس الهيئة التنفيذيّة في ​حركة أمل​ النائب ​محمد نصرالله​ للأمن العام اللبناني بمناسبة العيد 73 للأمن العام، مشيراً إلى أن "ليس هناك من مهمة مقدسة أهم من صيانة الوطن، وأنتم أثبتم أنكم قادرون على أداء هذه المهمة المقدسة على أكمل وجه، فتصونون الوطن، وتحفظون أمنه من ​الإرهاب​ والعصابات كافة، وتخدمون المواطن بتفان وإخلاص."

صوت المدى

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ نائب وزير الخارجية البولوني الوزير المفوض أندريزيج بابيرز يرافقه مدير الاستخبارات الخارجية Piotr Krawczyk وجرى البحث في طرح ​بولندا​ تمويل إعادة مئة عائلة سورية نازحة من ​لبنان​ إلى بلادها.