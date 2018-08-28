"النهار" نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "إرنا" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران ترغب في أن يقدم الأوروبيون ضمانات في شأن القنوات المصرفية ومبيعات النفط فضلاً عن مجال التأمين والنقل. ودعا ماكرون مجدداً إلى محادثات أوسع في شأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في منطقة الشرق الأوسط.

"النهار" بثت شبكة "تي آر تي" التركية الخاصة للتلفزيون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى إيران في 7 أيلول لإجراء محادثات في شأن سوريا وسيحضر القمة مع روسيا وإيران.

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

أعلنت روسيا أنها تعمل على إعداد اجراءات فعالة على حزمة العقوبات الجديدة المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.