يعقد رؤساء روسيا وإيران وتركيا قمة في إيران في 7 أيلول المقبل، ووقعت دمشق وطهران اتفاقاً لإعادة بناء القوات المسلحة السورية وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي للعاصمة السورية.

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قلقاً على مصير إدلب السورية.

جددت موسكو تحذيرات من ضربة غربية لسوريا في ضوء حشود بحرية أميركية في المتوسط، وكشفت أن مدمرة "روس" الأميركية التي تحمل على متنها 28 صاروخاً من طراز "توما هوك" دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط في 25 آب وأن مدى هذه الصواريخ يتيح للولايات المتحدة استهداف كل الأراضي السورية.

صرح الناطق باسم المستشارة الألمانية بأن المستشارة والرئيس الأميركي عبرا في اتصال هاتفي عن القلق من التطورات في سوريا ولا سيما منها الوضع الإنساني في المنطقة حول إدلب.

"الشرق الأوسط" قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في فيديو خلال زيارته بلدة غرب سوريا أن لواء الاسكندرون أرض سورية وستعود لنا في إشارة إلى إقليم هاتاي، في وقت عزز فيه الجيش التركي قواته في مورك قرب حماه في عمق سوريا ضمن 12 نقطة عسكرية أقامتها تركيا بموجب تفاهم مع روسيا.

"الشرق الأوسط" كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أمس أن الميليشيات الحوثية استهدفت السعودية بخمسة صواريخ باليستية خلال موسم الحج للعام الحالي.

"الشرق الأوسط" شهدت بعض ضواحي العاصمة الليبية مساء أمس حرب شوارع بين ميليشيات مسلحة تتنازع على مناطق النفوذ والسلطة.

"الشرق الأوسط" دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس البرلمان الجديد إلى عقد أول جلساته الإثنين المقبل.

"الشرق الأوسط" كشف نائب قائد قوات الجو القطرية، اللواء أحمد ابراهيم المالكي، عن تعزيز بلاده قدراتها العسكرية، بإنشاء قاعدة جوية جديدة وشراء طائرات وأسلحة بمليارات الدولارات.