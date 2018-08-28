الجزيرة - السعودية

استقالة وزيرة خارجية أستراليا

استقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب من منصبها بعد أن فشلت في الفوز بزعامة حزب الأحرار الحاكم في أستراليا قبل يومين. وقالت بيشوب في بيان: "أبلغت رئيس الوزراء سكوت موريسون بأنني سأستقيل من منصبي كوزيرة للخارجية، وسأظل عضواً في البرلمان صوتاً قوياً لولاية غرب أستراليا"، موضحة أنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستخوض الانتخابات الاتحادية المقبلة، التي من المقرر أن تعقد في أيار 2019.

الاتحاد - الإمارات

لجنة تحقيق أممية تطالب بإحالة ملف ميانمار إلى الجنائية الدولية

طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا وغيرها فى ميانمار، بإحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة جنائية دولية مخصصة، وبالتحقيق مع كبار قادة الجيش الحكومي فى ميانمار وفي مقدمتهم القائد العام للقوات المسلحة الجنرال مين اونغ هيلانغ، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية فى شمال ولاية راخين وارتكاب ما اعتبرته اللجنة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فى أقاليم راخين وشان وكاشين. كما دعت إلى إنشاء آلية مستقلة ومحايدة لجمع أدلة الانتهاكات ودمجها وحفظها وتحليلها.

الأنباء - الكويت

عداد الأيام يتسارع باتجاه الأول من أيلول وفتاوى دستورية ضاغطة لحث الحريري على الاستعجال

عداد الأيام يتسارع، وأول أيلول الذي ينتظره الرئيس ميشال عون على الأبواب، واتصالات الرئيس المكلف سعد الحريري العائد من الخارج ما زالت تراوح مكانها، وهو يراهن على تفهم القوى السياسية لدقة المرحلة، ولحاجة البلد إلى حكومة فاعلة، في حين أن مصادر بعبدا تتحدث عن عزم الرئيس عون مصارحة اللبنانيين بأسباب وصول المسار الحكومي إلى الطريق المسدود، عبر كتاب إلى مجلس النواب وفق ما يفتي به وزير العدل سليم جريصاتي.

النائب ماريو عون فسّر كلام الرئيس عون عن الأول من أيلول، على أنه حث للرئيس الحريري على تقديم تشكيلة حكومية قبل هذا التاريخ.

الشروق - تونس

ميركل في جولة إفريقية

ستقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، بجولة إفريقية تشمل السينغال وغانا ونيجيريا، وتعتزم ميركل فتح آفاق اقتصادية جديدة مع هذه البلدان، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الألمانية. وأوضحت المصادر أن ميركل سيرافقها وفد اقتصادي في الجولة، التي تستمر حتى يوم الجمعة القادم.

وقالت ميركل في مقطع فيديو مسجل تم نشره "من المهم أيضاً التطرق خلال الجولة لقضية الهجرة غير الشرعية في إطار تعزيز اهتمام ألمانيا بأفريقيا". كما أوضحت أن أفريقيا تعاني كثيراً من النزاعات مبرزة أن "بعض الناس يفرون من هناك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ولكننا نعلم أيضاً أنه من ناحية أخرى، يمكن أن تكون الدول الأفريقية سوقاً مستقبلية جيدة للاقتصاد الألماني". وتابعت أن الكثير من الدول هناك نشيطة للغاية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى خمسة بالمائة أو أكثر في بعض الدول الإفريقية.