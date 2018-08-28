النهار/ علي حمادة

رأى أنه لا بد من العودة إلى الدستور وإقلاع البعض عن محاولة فرض أعراف غير دستورية، والتواضع قليلاً، والتيقن من أن لبنان يقوم على توازنات دقيقة وحساسة ومتى حصل هذا، تألفت الحكومة خلال أيام، فليتعقل أصحاب الرؤوس الحامية.

النهار/ ابراهيم بيرم

قال إن الدوائر في حزب الله ما زالت تعتبر أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقبله كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن عزمه القيام بمسعى ما، إذا ظل أمر التأليف يدور في دوامته، هو في المضمون نوع من إبداء الحرص على الرئيس المكلف سعد الحريري وليس رغبة في إحراجه توطئة لإخراجه.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

رأى أن استمرار السقوف المرتفعة حتى الآن لا يمكن تفسيره، إلا بشيء واحد، وهو أن الاستحقاق الحكومي هو أمام استعصاء طويل الأمد، وأن لبنان كان ولا يزال، موضوعاً على لائحة الانتظار إلى أن ينجلي المشهد الحقيقي للمواقف الإقليمية.

الديار / دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط دبلوماسية دعوتها لتشكيل حكومة جديدة قبل قرار المحكمة الدولية وقبل ذهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نيويورك، مترئساً وفد لبنان إلى أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. واعتبرت أن موقفي الرئيس عون والسيد نصرالله يتلاقيان على ضرورة حل الملفات الملحة.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن أزمة الحكومة أكبر من العقد المعلنة، فليس أصعب من مأزق التأليف سوى الخروج منه بانتصار فريق على آخر. وليس أخطر على لبنان من الأزمة الحكومية سوى ربطه بمحور إقليمي وقت اشتداد الصراع بين المحاور، ونحن حالياً نعاني اشتداد الصراع. واعتبر أننا أسرى المعادلة التي مختصرها: السلطة للقوي في طائفته، ولا بديل من الحريري بهذا المقياس ولا بالطبع من كل أمراء الطوائف، فضلاً عن أن التسوية قامت على قاعدتين: النأي بالنفس عن صراع المحاور بحيث لا ينحاز لبنان إلى أي محور والتمسك باتفاق الطائف، وأي خرق للمعادلة والقاعدتين يحول أولاً دون تأليف حكومة، ويضع لبنان ثانياً في مهب عواصف إقليمية ودولية قوية ومؤذية سياسياً ومالياً واقتصادياً. ولا عاقل يقودنا إلى مثل هذا الوضع الخطير.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أن البدع والهرطقات لم تنفع في تراجع الرئيس المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة وفاق وطني. وقال إن التفاهم على تشكيلة حكومية متوازنة أقصر الطرق لتسريع ولادة الحكومة العتيدة، مضيفاً أن دعوة الوزير جبران باسيل باستعمال الشارع قد تنقلب على الجميع وتسبب اهتزاز بالاستقرار الأمني في البلد كله.