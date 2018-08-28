THE WASHINGTON POST

اضطرابات داخل الفريق الأمني للحكومة الأفغانية تثير المخاوف بشأن الاستقرار

كشفت الاستقالة المفاجئة لمستشار الأمن القومي الخاص بالرئيس الأفغاني أشرف غني والتقارير حول اضطرابات تحوم حول 3 مسؤولين أمنيين كبار آخرين عن وجود نزاعات عميقة وارتباك داخل صفوف الحكومة الأفغانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة حول كيفية حماية البلاد ومواجهة التمرّد الذي ربما كان يحاول إنهاء نزاع عمره 17 سنة. التغييرات التي حصلت في عطلة الأسبوع الماضية زادت من المخاوف بشأن صلابة حكومة أشرف غني كما زادت من عزلته ‏وتأتي في وقت يستعد فيه القائد العسكري الأميركي الجديد لاستلام منصبه في كابل مع توقُع تكثيف المراقبة الأميركية للسياسة ‏الأفغانية.‏ وكان مكتب الرئيس الأفغاني قد أعلن الاثنين أن الحكومة الروسية وافقت على تأجيل لقاء كان مرتقباً في 4 أيلول في موسكو حول النزاع ‏‏الأفغاني لضمان مشاركة أفغانستان إلى جانب الصين وباكستان وإيران والهند.‏ هذا وكان قادة من حركة "طالبان" قد وافقوا على المشاركة في اللقاء بعد تجاهلهم عرضاً لتوقيع اتفاقية هدنة تقدم بها الرئيس غني، ‏‏‏إلا أن مسؤولين أفغان وأميركيين رفضوا المشاركة في اللقاء لأنهم اعتبروا أن المشاركة ستقوّض جهود المصالحة في ‏‏‏أفغانستان.‏

THE GUARDIAN

ميركل تدين أعمال الشغب لأسباب مرتبطة بكره الأجانب بعد مقتل رجل ألماني

أدانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاحتجاجات وأعمال العنف التي استمرت لمدة يومين في شوارع مدينة شيمنيتز الواقعة في شرق ألمانيا والتي نظمتها مجموعات ألمانية يمينية متطرفة بعد الاشتباه بإقدام مهاجر سوري وآخر عراقي بقتل رجل ألماني. واتُهم عدد من المحتجين بمطاردة الأجانب فيما رفع آخرون الرايات النازية وقدموا التحية النازية. وقال الناطق باسم أنغيلا ميركل رداً على هذه التحركات "إن مثل هذه التجمعات التي تتطوّر إلى أعمال شغب وإلى مطاردة الأجانب ونشر الكراهية في الشوارع لا مكان لها في بلادنا". وعمل المئات من رجال مكافحة الشغب الاثنين على إبعاد المحتجين عن متظاهرين آخرين بلغ عددهم حوالى ألف شخص نزلوا ‏إلى الشارع للوقوف في وجه المتظاهرين الفاشستيين.‏ وحمل متظاهرو اليمين المتطرف لافتات كُتب عليها "أوقفوا تدفق المهاجرين" و"دافعوا عن أوروبا" فيما صرخ المتظاهرون ‏‏المناهضون "فليخرج النازيين" وحملوا لافتات كُتب عليها "نعم لحكم القانون ولا لعدالة الاقتصاص".‏

روسيا اليوم

تحرك فرنسي ألماني بريطاني للالتفاف على العقوبات الأميركية

كشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن مساعي باريس وبرلين، أقرب حلفاء واشنطن، لإنشاء قنوات دفع مستقلة عن منظومة الدفع الأميركية، بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. وذكرت "بلومبرغ" أن فرنسا وألمانيا تعملان على إيجاد حلول مالية وإنشاء قنوات دفع ستُستخدم مع الدول التي تقع تحت وطأة العقوبات الأميركية، ومنها إيران بهدف تجاوزها. وأشارت الوكالة إلى أن المملكة المتحدة تشارك أيضاً في محادثات إنشاء قنوات الدفع هذه، حيث تدرس الدول الثلاث إمكانية إشراك بنوكها المركزية في إنشاء منظومة دفع تكون بديلاً للمنظومة الأميركية.

وتُعتبر هذه المحادثات بين فرنسا وألمانيا بمشاركة المملكة المتحدة مؤشراً على أن القوى الأوروبية تسعى لإظهار مستوى أعلى من الاستقلال عن الولايات المتحدة، لاسيما بعد أن أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شعار "أميركا أولاً". ونقلت "بلومبرغ" عن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، قوله اليوم الاثنين، "أريد أن تكون أوروبا قارّة ذات سيادة، وليست تابعة لأحد، وهذا يعني أن تكون مستقلة تماماً. ونحن مع ألمانيا مصمّمون على إنشاء أداة مالية أوروبية أو فرنسية –ألمانية مستقلة تسمح لنا بتجنب أن نكون الضحايا الإضافيين للولايات المتحدة". وقبل ذلك دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إنشاء نظام مالي جديد مستقل عن الولايات المتحدة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وقال، الأسبوع الماضي، إنه "لا غنى عن ضرورة تعزيز الحكم الذاتي الأوروبي من خلال إنشاء قنوات الدفع المستقلة عن الولايات المتحدة في صندوق النقد الأوروبي ونظام SWIFT". وأعاد ترامب، هذا الشهر فرض عقوبات على إيران بعد إعلانه في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران، رغم معارضة حلفاء واشنطن في الناتو إلى جانب موسكو وبكين لهذه الخطوة. وبعد فرض العقوبات الأميركية أوقفت الشركات الأوروبية تعاملاتها مع طهران وأعلنت انسحابها من السوق الإيرانية، رغم أن الاتحاد الأوروبي استحدث قانوناً يسمح للشركات الأوروبية بعدم التقيد بالعقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران.