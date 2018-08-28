الوكالة الوطنية للإعلام

ابراهيم في عيد الأمن العام الـ73: العيد استقرار ينعم به لبنان واللبنانيون...

احتفلت المديرية العامة للأمن العام بالعيد الثالث والسبعين مع ذوي الشهداء والجرحى، برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وحضوره، بعنوان "من يمضي إلى الاستشهاد يصنع النصر ويبني وطناً"، في احتفال رمزي أقيم بالمناسبة في باحة المديرية في محلة المتحف في حضور عدد من الضباط والمدعوين.

وعلى وقع نشيد الشهداء الذي عزفته موسيقى الأمن العام، وضع اللواء عباس ابراهيم إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام.

وكالة أنباء رويترز

روحاني يطلب من أوروبا ضمانات بشأن القنوات المصرفية ومبيعات النفط

حث الرئيس الإيراني حسن روحاني باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، على العمل على الحفاظ عليه، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً إلى محادثات أوسع، بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن روحاني قال خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، أن إيران ترغب في أن يقدم الأوروبيون ضمانات بشأن القنوات المصرفية ومبيعات النفط، فضلاً عن مجال التأمين والنقل. ونقلت الوكالة عن روحاني قوله "أوفت إيران بكل تعهداتها في الاتفاق النووي، وفي ضوء الانسحاب الأحادي لأميركا... فإنها تتوقع من الشركاء الباقين إدارة برامجهم على نحو أسرع وأكثر شفافية".

وكالة أنباء شينخوا

إيران تطالب برفع العقوبات الأميركية "غير العادلة" في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي

طالبت إيران خلال اليوم الافتتاحي لجلسات الاستماع من قضاة محكمة العدل الدولية، رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بشكل فوري.

وقال محسن محبي رئيس مركز الشؤون القانونية والدولية في مكتب رئاسة الجمهورية للقضاة في قصر السلام في لاهاي، إن "العقوبات غير مبررة وضارة. والعقوبات تدمر الاقتصاد الإيراني وتقود ملايين الأشخاص إلى الفقر". وطلبت إيران من القضاة إثبات انتهاك الولايات المتحدة التزاماتها تجاه إيران والأمر بإنهاء العقوبات من دون تأجيل، والتوقف عن أي تهديدات بفرض عقوبات. وتطلب إيران أيضاً من القضاة ضمان عدم انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها مرة أخرى، وتعويض ايران بشكل كامل عن انتهاك التزاماتها القانونية الدولية. وجاءت هذه المحاكمة بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شهر أيار بالانسحاب من الاتفاقية النووية، المعروفة أيضاً بخطة العمل المشتركة الشاملة التي تم توقيعها عام 2015. وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران بشكل كامل، وفرض مستوى عال من العقوبات المباشرة التي تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إيران والشركات الايرانية.