Published by lebarmy4 on أربعاء, 08/29/2018 - 10:14
Ar
  • Trump, Merkel talk Syria as Putin builds up largest naval force since war began
  • ترامب وميركل يناقشان الملف السوري وبوتين يحشد القوة البحرية الأكبر منذ بدء الحرب
  • NATO confirms Russian naval build up, calls for restraint
  • حلف شمال الأطلسي يؤكّد وجود حشد للقوات البحرية الروسية ويدعو إلى ضبط النفس
  • Nikki Haley: UNRWA must be reformed before Trump offers support
  • نيكي هايلي: لا بد من إصلاح الأونروا قبل أن يقدّم ترامب الدعم لها
Press: 
Haaretz
Date: 
الأربعاء, أغسطس 29, 2018