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Published by lebarmy4 on أربعاء, 08/29/2018 - 10:14
Ar
- Trump, Merkel talk Syria as Putin builds up largest naval force since war began
- ترامب وميركل يناقشان الملف السوري وبوتين يحشد القوة البحرية الأكبر منذ بدء الحرب
- NATO confirms Russian naval build up, calls for restraint
- حلف شمال الأطلسي يؤكّد وجود حشد للقوات البحرية الروسية ويدعو إلى ضبط النفس
- Nikki Haley: UNRWA must be reformed before Trump offers support
- نيكي هايلي: لا بد من إصلاح الأونروا قبل أن يقدّم ترامب الدعم لها
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Date:
الأربعاء, أغسطس 29, 2018