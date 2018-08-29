Published by lebarmy4 on أربعاء, 08/29/2018 - 10:12
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  • Japan will overhaul Immigration Bureau to create agency for expected surge of blue-collar workers under new status
  • اليابان سيجري تعديلات على مكتب الهجرة لإنشاء وكالة تعنى بالتعامل مع الارتفاع المرتقب في أعداد العمّال الأجانب في ظل الوضع الجديد
  • Japan's assessment of North Korea threat unchanged despite Kim-Trump summit: annual defense paper
  • تقييم اليابان للتهديد الذي تشكّله كوريا الشمالية لم يتغيّر بالرغم من القمة التي جمعت ترامب وكيم بحسب تقرير الدفاع السنوي
Press: 
The Japan Times
Date: 
الأربعاء, أغسطس 29, 2018