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Published by lebarmy4 on أربعاء, 08/29/2018 - 10:12
Ar
- Japan will overhaul Immigration Bureau to create agency for expected surge of blue-collar workers under new status
- اليابان سيجري تعديلات على مكتب الهجرة لإنشاء وكالة تعنى بالتعامل مع الارتفاع المرتقب في أعداد العمّال الأجانب في ظل الوضع الجديد
- Japan's assessment of North Korea threat unchanged despite Kim-Trump summit: annual defense paper
- تقييم اليابان للتهديد الذي تشكّله كوريا الشمالية لم يتغيّر بالرغم من القمة التي جمعت ترامب وكيم بحسب تقرير الدفاع السنوي
Press:
Date:
الأربعاء, أغسطس 29, 2018