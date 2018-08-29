Published by lebarmy4 on أربعاء, 08/29/2018 - 10:12
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  • ‎Top government adviser blasts Australia's flawed financial response to drought
  • مستشار حكومي كبير ينتقد الإجراءات المالية الأسترالية الفاشلة لمواجهة الجفاف
  • ‎'The last straw': Furious MP Julia Banks to quit Parliament over the axing of Malcolm Turnbull
  • القشة التي قصمت ظهر البعير: النائب في البرلمان الأسترالي جوليا بانكس تعبّر عن غضبها بتقديم استقالتها بسبب إقالة رئيس الوزراء مالكولم تورنبول من منصبه ‏
Press: 
The Sydney Morning Herald
Date: 
الأربعاء, أغسطس 29, 2018