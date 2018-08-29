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Published by lebarmy4 on أربعاء, 08/29/2018 - 10:12
Ar
- Top government adviser blasts Australia's flawed financial response to drought
- مستشار حكومي كبير ينتقد الإجراءات المالية الأسترالية الفاشلة لمواجهة الجفاف
- 'The last straw': Furious MP Julia Banks to quit Parliament over the axing of Malcolm Turnbull
- القشة التي قصمت ظهر البعير: النائب في البرلمان الأسترالي جوليا بانكس تعبّر عن غضبها بتقديم استقالتها بسبب إقالة رئيس الوزراء مالكولم تورنبول من منصبه
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Date:
الأربعاء, أغسطس 29, 2018