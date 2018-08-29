- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy4 on أربعاء, 08/29/2018 - 10:11
Ar
- Theresa May refuses to say whether she would fight Boris Johnson for leadership
- تيريزا ماي ترفض أن تقول ما إذا كانت ستواجه بوريس جونسون في حال سعى الأخير إلى الترشح لرئاسة الحزب
- Theresa May says no-deal Brexit will not be 'end of the world' and appears to dismiss Chancellor's dire warnings
- تيريزا ماي تقول إن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بعد "بريكزيت" لن يُشكّل نهاية العالم" وبدا أنها صرفت النظر عن تحذيرات المستشار
Press:
Date:
الأربعاء, أغسطس 29, 2018