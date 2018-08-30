الوكالة الوطنية للإعلام

عون اطلع من أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي على مبادرتهم البيئية لطرابلس

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي استقبلهم في قصر بعبدا، أنه يولي عناية خاصة بالبيئة في لبنان وبأهمية المحافظة عليها وتشجيع المشاريع التي تحمي التنوع البيئي والثروة الطبيعية التي باتت مهددة نتيجة الإهمال من جهة وعدم الاهتمام بمعالجة حديثة وآمنة للنفايات من جهة أخرى. وشدد على أهمية التوعية في المدارس والجامعات لحض الطلاب منذ صغرهم على احترام البيئة واعتماد الطرق التي تحميها، لافتاً إلى أن الخطة الاقتصادية الوطنية تعطي للشأن البيئي حيزاً أساسياً لمواكبة عملية النهوض.

ونوه رئيس الجمهورية بأهمية التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الطرف لحماية البيئة ولا سيما مبادرة أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى تنظيم ندوة في باريس في 10 أيلول المقبل تعنى بالشأن البيئي لاسيما في مدينة طرابلس التي قال عون أنه يوليها عناية أسوة بالمناطق اللبنانية الأخرى.

وكالة الأناضول

الصين تنفي تأسيس معسكر لجيشها بأفغانستان

أفادت وزارة الخارجية الصينية، الأنباء حول بدء بكّين بتأسيس معسكر للجيش في أفغانستان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته متحدثة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، حيث ردت على الأنباء الواردة في هذا الخصوص بشكل مقتضب. وقالت المتحدثة إن الأنباء ذات الصلة غير صحيحة. وفي وقت سابق، قالت صحيفة ساوذ تشاينا مورنينغ بوست في خبر نسبته لمصادر مقربة من الجيش الصيني إن الصين أنشأت معسكراً للجيش في أفغانستان. وأضافت أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيرسل على الأقل كتيبة من الجنود إلى هذا المعسكر.

وكالة فرنس برس

لافروف يأمل في ألا يعمد الغربيون إلى عرقلة عملية مكافحة الإرهاب في إدلب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في ألا تعمد الدول الغربية إلى عرقلة عملية مكافحة الإرهاب في إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام في سوريا. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو آمل في ألا يشجع شركاؤنا الغربيون الاستفزازات، وألا يعرقلوا عملية مكافحة الإرهاب" في إدلب، في وقت يستعد الجيش السوري لشن هجوم لاستعادة هذه المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا.

وكالة أنباء شينخوا

كوريا الجنوبية تقول إن المحادثات جارية مع كوريا الديمقراطية لفتح مكتب الاتصال المشترك

قالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن المحادثات جارية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لفتح مكتب الاتصال المشترك ببلدة كايسونغ الحدودية في كوريا الديمقراطية. وذكر المتحدث باسم وزارة التوحيد بايك تاي-هيون في إفادة صحفية أن المحادثات جارية حالياً بين الكوريتين بشأن افتتاح مكتب الاتصال بين الكوريتين رغم عدم إحراز تقدم محدد بعد، كان رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون قد اتفقا على إقامة مكتب اتصال مشترك ببلدة كايسونغ الحدودية بكوريا الديمقراطية بعد عقد أول قمة بينهما في 27 أبريل بقرية الهدنة بانمونجوم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوغدانوف يبحث مع السفير اللبناني الوضع في سوريا وعودة اللاجئين السوريين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو نصار، الوضع في سوريا ومشكلة اللاجئين السوريين. وجاء في بيان الخارجية: خلال الحديث جرت مناقشة الوضع القائم في لبنان وسوريا بشكل مفصل، مع إيلاء اهتمام خاص لمشكلة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان، وسبل إعادتهم إلى وطنهم وفقاً للمبادرة الروسية المعروفة.