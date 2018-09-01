المقاتلة الروسية سو - 30 (SU - 30) المتعددة المهام

صممت سو- 30 لتحقيق السيطرة في الجو، وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة...

ومما يميز هذه الطائرة عن غيرها من الطائرات هو قدرتها على القيام بدوريات بعيدة المدى، والمتابعة، والرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية. سو- 30 مزودة بأجهزة التزود بالوقود جوا، وبنظام ملاحة جديد، ومنظومة أسلحة متطورة، ونظام جديد للتحكم بالأسلحة وتوجيهها، مما يعزز بشكل كبير الفعالية القتالية للطائرة.

المنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"

الصاروخ الباليستي الاستراتيجي العابر للقارات RS-24 "يارس" يهدف إلى تدمير المواقع الهامة ذات الطابع العسكري والاقتصادي على أراضي العدو. المنظومة الصاروخية تتميز بمقاومة عالية لآثار الانفجار النووي، ولديها القدرة على إيصال الرؤوس الحربية إلى الأهداف المعينة الفردية المحمية بعناصر دفاع صاروخي فضائية التموضع. بفضل عدد من التدابير المتخذة انخفضت، إلى حد كبير، القدرة على كشف المنظومة المنشورة بواسطة وسائل المراقبة.

الدفاع العربي

أوكرانيا تشتري 55 طوافة من Airbus Helicopters

وقعت الحكومة الاوكرانية على اتفاقية لشراء 55 طوافة من فرنسا ، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية الاوكرانية في بيان لها. بموجب هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 551 مليون يورو 635 مليون دولار أميركي، ستشتري أوكرانيا طوافات من أنواع H145 ، H125 و H225 التي تنتجها شركة إيرباص هيلكوبتر.

في هذا الصدد قال وزير الداخلية الأوكراني Arsene Avakov بعد توقيعه على العقد مع وزيرة الدولة في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية Delphine Geny-Stephann: لقد وقعنا اليوم على اتفاقية بين الجانبين الفرنسي والأوكراني، سيقوم بموجبها الجانب الفرنسي أولاً بتوريد 37 طوافة من Airbus إلى أوكرانيا، وبعد ذلك ستزود الطوافات ال 18 الأخرى، بما في ذلك 21 طوافة من طراز H225 قادرة على نقل حمولة تزيد عن عشرة أطنان. نحن لا نصنع مثل هذه الطوافات ونجدها ضرورية للغاية لأنها ستقوي بشكل كبير خدمات الإنقاذ في أوكرانيا. سنحصل هذا العام على أول طوافات.

ستسخدم الطوافات في عمليات الإنقاذ ومكافحة الإرهاب في أوكرانيا، وكذلك في عمليات أمن الحدود ومراقبة حركة المرور.

مقاتلات Eurofighter Typhoon لبلجيكا

إقتُرِح على بلجيكا شراء 34 مقاتلة Typhoon مدعومة بشراكة استراتيجية، دفاعية وصناعية بين حكومتي بلجيكا والمملكة المتحدة وبموافقة من حكومات الدول الأوروبية الأربعة - ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا والمملكة المتحدة بصفتهم شركاء في أكبر برنامج للطائرات العسكرية المتعاونة في أوروبا.

ستقدم هذه الطائرات النفاثة قدرة هائلة لبلجيكا مُشَكِلة العمود الفقري للقوة الجوية الأوروبية ، بالإضافة إلى شراكة دفاعية وصناعية شاملة طويلة الأمد. مع المملكة المتحدة ومع سلاح الجو الملكي البريطاني وستعزز التعاون لدعم الأمن في جميع أنحاء القارة لمواجهة التهديدات المكثفة.

تعتبرطائرة Typhoon طائرة هجومية قتالية موثوق بها في الدعم الأرضي. إشترت تسعة دول في جميع أنحاء العالم هذا النوع من الطائرات، آخرها شراء قطر 24 طائرة Eurofighter Typhoon للمساعدة في الحفاظ على آلاف الوظائف في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا.

لذلك، ستظل Eurofighter الطائرة المقاتلة المهيمنة في أوروبا على مدى ثلاثين إلى أربعين عاما اضافيا. تتوافق التقنيات التي تطور لهذه المقاتلة اليوم مع تلك التي نتوقع رؤيتها في برنامج المقاتلة الأوروبية المستقبلية Future European Fighter Programme - مأهولة أو غير مأهولة.

توفر المقاتلة يوروفايتر أفضل الطرق لتطوير التقنيات التي سيتم دمجها في نظام جوي قتالي أوروبي مستقبلي، وستكون الشريك الطبيعي لمثل هذه الأصول في العقود القادمة لمتابعة دخولها إلى الخدمة.

أسلحة بحرية فريدة من Rosoboronexpoprt وطوافات Ka-226T للهند

أطلقت شركة JSC Rosoboronexport وهي جزء من شركة Rostec State بالتعاون مع JSC Sea Underwater Weapons - Gidropribor Concern، برنامجًا لتسويق المعدات البحرية والخاصة للسوق الخارجية.

في هذا الصدد، صرح المدير العام لشركة Rosoboronexport السيد Alexander Mikheev: تستلزم مجموعة كبيرة من المهام التي تقوم بها القوات البحرية تجهيزها بأنواع مختلفة من المعدات البحرية والخاصة. تشمل القوات البحرية الأجنبية 225 سفينة روسية الصنع ومن بين هؤلاء، هناك أكثر من 100 سفينة سطحية وغواصة ناقلة للأسلحة البحرية تحمائية. تقدم شركة Rosoboronexport لشركائها حلولاً فريدة لتجهيز وترقية أسلحة هذه السفن.

تخدم الأسلحة البحرية التحمائية مع قوات البحرية الرئيسية في العالم. مع ذلك، فإن فقط من 5 إلى 7 دول، بما في ذلك روسيا، قادرة على تصميم وتصنيع هذه الأسلحة بشكل مستقل، نظرًا لارتفاع مستوى تعقيد التصنيع وتكلفته. تعتبر الأسلحة التي تنتجها JSC Sea Underwater Weapons - Gidropribor Concern والتي تقدمها شركة Rosoboronexport، لا مثيل لها في العالم وهي عبارة عن مجموعة واسعة من الأجهزة البحرية والمعدات الخاصة للعملاء الأجانب من بينها التوربيدات، الألغام، الأسلحة المضادة للتخريب التحمائية وكذلك وسائل للدفاع عن السفن ضد الأسلحة التحمائية.

في ما يخص التوربيدات، عرض التوربيد الكهربائي الذي يتم التحكم به عن بعد TE-2 وهو مصمم لتدمير الغواصات، السفن السطحية والأهداف الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، عرضت الشركة عددًا من التوربيدات الحديثة، بما في ذلك توربيدات ٥٣٣ ملم و٣٢٤ ملم الصغيرة.