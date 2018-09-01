لبنان الحر

أكد عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في حديث تلفزيوني له أن "ذكرى تغييب الإمام ​موسى الصدر​ تعنينا أكثر مما احد يعتقد، وأوجه الشبه بين فكر الإمام الصدر و"​التيار الوطني الحر​" تشعرني انها مئة بالمئة".

صوت لبنان

أشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ إلى انه "إنْحَطّ أحدهم في كلامه تعليقاً على النقمة الشعبية المتصاعدة وتعبيراتها الصادقة. . بدا متهجماً ومحاضراً في الحقوق !!!تجاهل أن فريقه من المسؤولين عن أزمات تفاقمت إلى حدود الخطر الداهم..التعالي على وجع الناس لا يؤسس لمعالجات، لبنان أنهكته السياسات الحمقاء، أوضاعه تستدعي غضب الناس".

radio orient

أكد وزير المال في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ في حديث تلفزيوني له أن "ذكرى إخفاء الإمام ​موسى الصدر​ أكثر محطة يمكن أن نعبر فيها عن فكرنا، وهذا اللقاء اليوم يشكل رد على كل من يشكك بالعلاقة بين ​حركة امل​ وأهل ​البقاع​ وكيفية تنظيم العلاقة بين الحركة والمنطقة".

اذاعة النور

أكد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في "​القوات​ الللبنانية" ​​شارل جبور​ أن "القوات وضعت السقف المتمثل بالقبول بأربعة وزارات ولا يمكن ان تتنازل عن ذلك"، معتبراً أن "المطلوب هو أن يتم ملاقاتنا من جانب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​".

صوت المدى

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ في حديث تلفزيوني له أن "إحياء ذكرى تغييب الإمام ​موسى الصدر​ في ​بعلبك​ هو للتأكيد على "بقاعا در"، وعلى ما يعنيه ​البقاع​ من خزان للمقاومة".