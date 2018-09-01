الجمهورية/ نقولا ناصيف

إعتبر أنه مجرد التوقف عند معادلة حكومة الوحدة الوطنية منح للتو معظم الأفرقاء حق الفيتو رفض العقد اذ الحقيبة من دون عقدة رئيس الجمهورية والحكومة على تجاهل هذا الفريق أو رفض مطلبه، وهو يبرز على تحويل تعذر تأليف الحكومة الحالية ما لم يتخلّ كل من وليد جنبلاط وسمير جعجع وجبران باسيل عن الحصص الذي يتشبّثون بها.

النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن مخاوف من التسليم بالثلث المعطل في الحكومة. وقالت إن الاستناد إلى الأعوان أصبح جزءاً من المطالب السياسية وفق ما باتت تشهد المواقفإلى درجة بات يصعب تجاوزها.

الجمهورية/ أسعد بشارة

إعتبر أن الأمر يتعلق برسم سياسات لبنان الكبرى. وأن المعركة المقبلة ستكون بعد تشكيل الحكومة حيث سيحصل ضغط كبير لطرح موضوع التطبيع مع سوريا على طاولة مجلس الوزراء.

الأنوار / رفيق خوري

قل أن لبنان ليس بلد الخيارات الكبيرة والخطوات الجذرية، لا على صعيد النظام ولا على صعيد العلاقات الخارجية. فهو عصي على الثورات لا على التقاتل والحرب الأهلية وغير الأهلية. وهو مقامرة حرة في هذا الشرق، لكنه محكوم بالتسويات وإعتبر أن من المفارقة مطالبة لبنان العاجز حتى الآن عن تأليف حكومة بعد انتخابات نيابية، بقفزة كبيرة فوق لهيب المنطقة.

اللواء/ أنطوان الأسمر

تحدث عن قوى داخلية متمسكة بأن تكون مرآة للصراع الإقليمي فاستحالت مجرّد متلقٍ وقال إن تفاهم معراب وأثمانه تلزم حصراً موقّعية رسائل عن سبب إستحضار الاتفاق في كل بحث حكومي. وإعتبر أن ممارسات سابقة ومتواصلة لوزراء القوات ونوابها تحرر باسيل من موجبات أثمان التفاهم.