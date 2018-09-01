الوكالة الوطنية للإعلام

غراندي أكد أهمية استمرار دعم لبنان: قرار العودة الى سوريا يعود للاجىء فقط وهدفنا إزالة هواجسه

عقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي مؤتمرا صحافيا، بدعوة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، في مقر المفوضية، بحضور ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار. وأوضح غراندي ان زيارته الى لبنان هي "المحطة الاخيرة ضمن جولة شملت الاردن وسوريا"، مشيرا الى انه التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وسيلتقي وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لمتابعة المحادثات معه.

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة تحذر من كارثة في غزة وتطالب بتمويل فوري من المانحين

جددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحذيرها من كارثة في قطاع غزة، وطالبت بتمويل فوري من المانحين. وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، استيفان دوغريك، إن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، جيمي ماك غولدريك، حذر الدول والمؤسسات المانحة، اليوم، من تداعيات خطيرة لتأخر تمويل جهود تقديم الخدمات في القطاع، وخصوصًا توفير الطاقة الكهربائية.

وكالة فرنس برس

برلين ستزيد مساهمتها المالية في الاونروا وتدعو الاوروبيين لأن يقتدوا بها

أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها ستزيد بقوة مساهمتها الماليّة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعاني مالياً بسبب خفض الولايات المتحدة مساهمتها فيها، ودَعت شركاءها الأوروبيين إلى الاقتداء بها. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في رسالة إلى نظرائه الأوروبيين المجتمعين في فيينا يومي الخميس والجمعة، إن تقليص الولايات المتحدة مساهمتها في الأونروا وضع قدرة الوكالة الأممية في العمل "على المحكّ

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين وأردوغان يعقدان لقاء ثنائيا يوم 7 سبتمبر حول سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، سيعقدان لقاء ثنائيا على هامش القمة الروسية التركية الإيرانية حول سوريا، والتي تقرر انعقادها يوم 7 أيلول/سبتمبر في طهران. وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، بالفعل نحن تلقينا معلومات من الجانب الإيراني، عن أنهم عادوا مجددا إلى خيار طهران، لذا فإن اللقاء الثلاثي يتحضر في طهران بالتحديد. ولذلك من البديهي توقع أن يستغل بوتين وأردوغان هذه الصيغة الثلاثية لمواصلة الحوار الثنائي".