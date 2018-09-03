الوكالة الوطنية للإعلام

الشامسي رعى فعاليات عام زايد

أقامت رابطة رجال الأعمال اللبنانية - الاماراتية بالتعاون مع سفارة الامارات العربية المتحدة في بيروت، وبرعاية وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والسفير الاماراتي حمد سعيد الشامسي، احتفالا ثقافيا وتراثيا ضخما حضره أكثر من 500 شخص في البيت اللبناني - الاماراتي في البترون، ضمن مبادرات "عام زايد"، شارك فيه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية النائب الياس بو صعب، قنصل لبنان العام في دبي عساف ضومط ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات إعلامية وشعبية.

وكالة الأناضول

وزراء خارجية دول "المجلس التركي" يجتمعون في العاصمة القرغيزية

اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس التركي، الأحد، قبل يوم من انعقاد القمة السادسة لقادة الدول الأعضاء بالمجلس، في العاصمة القرغيزية بيشكك.

وقال مراسل الأناضول، إن الاجتماع الذي عقد بضيافة وزير الخارجية القرغيزي أرلان عبد الدايف، حضره كل من نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو، والكازاخي خيرت عبد الرحمنوف.

كما شارك فيه نائب وزير الخارجية الأذربيجاني رامز حسنوف، والأمين العام للمجلس التركي راميل حسن، إلى جانب وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيارتو، بصفته مراقبًا.

وكالة فرنس برس

واشنطن تقترح على الفلسطينيين إقامة كونفدرالية مع الاردن

طرح مسؤولون أميركيون يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين فكرة اقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس، كما اعلنت ناشطة في منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس الاحد.

وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة "السلام الان" الإسرائيلية في رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الخاص الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات حسب ما ذكرت هاغيت عوفران لوكالة فرانس برس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تقرير: قطر تخطط لاستثمار مليارات الدولارت في بلد أوروبي

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية في تقرير ينشر غدا، الاثنين، أن قطر تخطط لاستثمارات إضافية بمليارات الدولارات في ألمانيا، وستوسع دائرة اهتمامها لتشمل الشركات متوسطة الحجم.

قالت الصحيفة الاقتصادية نقلا عن دبلوماسيين ومصادر من شركات إن جهاز قطر للاستثمار ومستثمرين من القطاع الخاص يتطلعون إلى شركات تعمل في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا. ونقلت هاندلسبلات عن وزير المالية القطري علي شريف العمادي قوله نرى ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير".وقال العمادي في مقابلة مع الصحيفة قبيل انطلاق منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار في برلين في السابع أيلول سيعلن وفدنا عن استثمارات كبيرة جديدة.