- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on اثنين, 09/03/2018 - 10:43
Ar
- Netanyahu: No Gaza arrangement unless Israeli captives returned
- نتنياهو: لن يتم اتخاذ أي تدابير متعلقة بغزة إلا في حال إعادة الأسرى الإسرائيليين
- Abbas: Trump offered us peace plan based on confederation with Jordan
- عباس: ترامب عرض علينا خطة سلام قائمة على الكونفدرالية مع الأردن
- Corbyn calls on the UK to 'fill the gap' after U.S. ends UNRWA funding
- كوربن يدعو المملكة المتحدة إلى ملء الفراغ بعد أن أنهت الولايات المتحدة تمويل الأونروا
Press:
Date:
الاثنين, سبتمبر 3, 2018