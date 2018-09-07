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Published by lebarmy15 on جمعة, 09/07/2018 - 10:29
Ar
- Ruling on West Bank Village Gives Green Light for Mass Expulsion of Bedouin
- الحكم الصادر بشأن القرية البدوية في الضفة الغربية يعطي الضوء الأخضر لطرد البدو بأعداد كبيرة
- Trump: We cut aid to Palestinians to pressure them back into negotiations
- ترامب: سنقطع المساعدات عن الفلسطينيين للضغط عليهم من أجل إعادتهم إلى طاولة المفاوضات
- Trump urging Paraguay not to move embassy from Jerusalem
- ترامب يحث الباراغواي على عدم نقل سفارتها من القدس
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Date:
الجمعة, سبتمبر 7, 2018