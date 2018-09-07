Published by lebarmy15 on جمعة, 09/07/2018 - 10:29
Ar
  • Ex-Deputy Mossad Chief: IDF failed to stop Hezbollah’s rocket tech gains
  • مدير الموساد السابق: الجيش الإسرائيلي فشل في منع حزب الله من تحقيق التقدم في مجال تكنولوجيا الصواريخ
  • High Court: Prime Minister cannot appoint next police chief because of probes
  • المحكمة الإسرائيلية العليا: رئيس الوزراء لا يمكنه تعيين مفوّض الشرطة المقبل بسبب التحقيقات الجنائية
  • Foreign report: Israel armed Syrian rebels to fight Iran proxy and Isis
  • تقرير أجنبي: إسرائيل سلّحت ودرّبت سوريين لقتال تنظيمات موالية لإيران و"داعش"
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الجمعة, سبتمبر 7, 2018