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Published by lebarmy15 on جمعة, 09/07/2018 - 10:29
Ar
- Ex-Deputy Mossad Chief: IDF failed to stop Hezbollah’s rocket tech gains
- مدير الموساد السابق: الجيش الإسرائيلي فشل في منع حزب الله من تحقيق التقدم في مجال تكنولوجيا الصواريخ
- High Court: Prime Minister cannot appoint next police chief because of probes
- المحكمة الإسرائيلية العليا: رئيس الوزراء لا يمكنه تعيين مفوّض الشرطة المقبل بسبب التحقيقات الجنائية
- Foreign report: Israel armed Syrian rebels to fight Iran proxy and Isis
- تقرير أجنبي: إسرائيل سلّحت ودرّبت سوريين لقتال تنظيمات موالية لإيران و"داعش"
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Date:
الجمعة, سبتمبر 7, 2018