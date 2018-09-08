TL

لبنان مثقل بالملفات التي تنتظر المعالجة والحكومة بانتظار تنازلات واتصالات قد تفضي إلى تدوير الزوايا. في شأن آخر تطمين من وزير المال علي حسن خليل والنائب كنعان عقب لقائهما الرئيس عون أن الوضع المالي سليم وأن التهويل بالإنهيار غير صحيح.

لكن البارز اليوم الذي تقدم على كل الأخبار أزمة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي فبعد انتظار المغادرين لساعات جراء عطل في شبكة الاتصالات التابعة لشركة SITA المشغلة لنظام الحقائب والركاب، الرئيس الحريري تابع الازمة ورأس إجتماعا في بيت الوسط لمتابعة أوضاع المطار واوضاع المسافرين مع الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة المعنية.

المنار

اختتمت قمة طهران الثلاثية، القمة التي وصفها الصهاينة بقمة المنتصرين. ولعل التوصيف الادق أنها قمة المنتصرين، وثالث يحاول اللحاق بهما بعدما فشل رهانه على المشروع الاخر مهرولا لضمان مصالحه في ادلب، وهو الذي ظن بداية المؤامرة أنه سيدخل الى المنطقة كلها من الباب الشمالي السوري تدغدغه الاحلام الامبراطورية..

الرئيسان بوتين وروحاني كانا واضحين بأنه من حق الدولة السورية التخلص من الإرهاب والسيطرة على كامل أراضيها، والمساحة الوحيدة التي تركاها للتفاوض تقع بين حدين. خروج الإرهابيين بعد القاء السلاح أو ملاقاة مصير من سبقهم في معارك مماثلة، فيما كان أردوغان يتلطى بالمدنيين متخذاً منهم دروعا بشرية فاتحاً الباب أمام المساومات على من دعمهم يوما.

nbn

في بعبدا عقد اجتماع لبحث الوضع المالي والاقتصادي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خليل طمأن إلى سلامة الوضعين النقدي والمالي لافتاً إلى أن الأمور مستقرة على هذا الصعيد.

مشهد الركود على المستوى الحكومي لا ينسحب على مجلس النواب الذي يشهد نشاطاً ملحوظاً في إنعقاد اللجان والعمل على دراسة المشاريع وإقرارها وآخرها إقرار قانون الشفافية المتعلق بقطاع البترول وإحالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إقتراح قانون زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي إلى اللجان النيابية.

mtv

حكوميا لا جديد بإستثناء زيارة قام بها الوزير غطاس خوري إلى قصر بعبدا، ووفق المعلومات فإن اللقاء لم يتطرق إلى تفاصيل التشكيلة الحكومية بل إلى ضرورة تهدئة الأجواء بعد الاحتدام الإعلامي والتصعيد السياسي نتيجة التلطي وراء حرب الصلاحيات، وقد اتفق على تهدئة الخطاب الإعلامي وتبريد الساحة السياسية تمهيداً لإعادة الإتصالات الحكومية إلى زخمها بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل.

إقليمياً القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية المنتظرة في إيران انعقدت، لكنها سجلت وجود اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بمعركة إدلب، ففيما شدّد بوتين وروحاني على حق الدولة في استعادة إدلب، حذر أردوغان من حمام دم ومن كارثة إنسانية يذهب ضحيتها المدنيون.

NTV

تعطلت الحقائب الوزارية فلا أقامتها قائمة لكن تعطيل حقائب الناس في مطار بيروت وإخضاعهم لساعات الذل فمسألة تستلزم توضيح الصلاحيات وزارتا أشغال وداخلية مديرية عامة للطيران المدني قوى أمنية متداخلة وأجهزة على مد المطار ونظره قضاء واستدعاءات. ومع ذلك فإن أحداً من كل هذه المرجعيات لم يقدم جواباً واضحاً للبنانيين والمسافرين منهم تحديداً فالمواطن هنا لا يطلب حقيبة وزارية ولا يبحث عن حصة وآخر أولوياته صلاحيات الرئاسات و"المحن" السياسي المتواصل لكنه ينشد تسهيل عبوره وانتقالاً آمناً عبر مطاره الذي دفع من أجل تطويره من جيب خزينته.

المستقبل

كل شيء على حاله، وتأليف الحكومة يراوح في دائرة المواقف والرسائل الإعلامية، فيما الرئيس المكلف سعد الحريري يواصل الترقب والتقييم والتشاور، ويتابع من موقع تصريف الأعمال القضايا الملحة للمواطنين ومعالجة المشاكل الطارئة، وآخرها واقعة الأعطال الفنية التي شهدها مطار رفيق الحريري الدولي.

وإذ يطل الرئيس الحريري من السراي بعد قليل، في كلمة يتوقع أن تتناول المستجدات السياسية والحكومية، يبقى الأكثر إلحاحاً هو صرخة الفجر التي أطلقها آلاف المسافرين من المطار، ودفعته إلى إعلان الاستنفار الوزاري والأمني والإداري للوقوف على أسباب المشكلة وخلفياتها، وهو ما كان موضوع الإجتماع الطارئ الذي عقد في بيت الوسط، وأعلن في ختامه أن العمل عاد إلى حالته الطبيعية في المطار، وأن الرئيس الحريري أعطى توجيهاته لصرف الأموال اللازمة على مسؤوليته.

OTV

لبنان ثبت رئيسه الميثاق يوم ثبت منطق حكم الأقوياء والمشاركة والمناصفة، وثبت الدستور يوم ثبت موقع رئاسة الحكومة يوم رفض قبول استقالة رئيس حكومة لبنان بالقوة، من خارج لبنان.

لبنان كرس رئيسه الاستقرار الأمني، يوم اتخذ برعايته قرار تحرير الأرض من الإرهاب، والقرار من التردد والتخاذل والخوف.

لبنان شقَّ رئيسه طريق الإستقرار السياسي بعدما فرض إجراء الإنتخابات النيابية إثر بعد تمديدات متلاحقة، وعلى أساس قانون نسبي.

لبنان، لرئيسه طموح لا يحد، ولشعبه حقوق لا ترد... في تحقيق الإزدهار والإنماء ومكافحة الفساد وغيرها من العناوين والمشاريع.

LBC

الحق على كلمة system، أريد منها اختصار ساعات الذلّ التي عاشها الناس في مطار رفيق الحريري الدولي اليوم.

بكل بساطة ومع الإعتراف بأن ما حصل "مش هين" وقفت الدولة اللبنانية بشخص وزرائها المعنيين تبلغ اللبنانيين أنها ستصر على تحديد المسؤولية ليحاسب المعنيون على أساسها. وهنا بيت القصيد. ما حصل في المطار يشبه ما يحصل في الكهرباء والماء والنفايات والإتصالات والدواء والمستشفيات والمدارس والضمان الإجتماعي، ولن نطيل خوفاً من أن نفوت ملفاً ما فيفرح المعنيون به.

الميادين

أكدت وزارة الخارجية ​العراقية، أن "استهداف ​البعثات الدبلوماسية​ أمر مرفوض، ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم.

الجزيرة

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قبيل بدء القمة الثلاثية حول ​سوريا​، بين ​إيران​ و​تركيا​ و​روسيا​ في طهران عن إلى أنه "مررنا بمراحل مهمة في أستانة وهي تحديد مناطق خفض التصعيد والتي بقيت منها إدلب".

العربية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية ​أنور قرقاش​ أن "أزمة وصول وفد الحوثي إلى جنيف للمشاركة في مشاورات السلام، لا يمكن قراءتها إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية والمراوغة الحوثية المتعمدة حين تشعر بالضغط السياسي والعسكري".