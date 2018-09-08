لبنان الحر

أكد النائب ​زياد الحواط​ أن "أي تأخير في ​تشكيل الحكومة​ يكبد لبنان خسائر اقتصادية كبيرة وأن ​القوات اللبنانية​ قدمت كل التسهيلات من أجل الإسراع في عملية التأليف علماً أن البعض اعتبر هذا الامر تراجعاً وينمّ عن خوف لأن حال الجشع والفوقية الخالية من الوطنية لا تزال مستمرة.

صوت لبنان

شدّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعد المهزلة المستمرّة منذ أشهر في ​مطار بيروت الدولي​، حان الوقت لكي تتحمّل كلّ جهة مسؤوليّتها وتتمّ إقالة مدير عام المطار".

radio orient

أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ أن "وزيراً في حكومة تصريف أعمال تكون لديه مهمّات تصريف أعمال بالمعنى الضيق، وبالتالي إذا زار أي دولة سواء كانت ​سوريا​ أو سواها، فهو لا يستطيع القيام بالتزامات لدولته مع هذه الدولة".

اذاعة النور

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ علي دعموش أن "السبب في تعثر ​تشكيل الحكومة​ والعودة إلى المربع الأول هو الاستنسابية التي يبدو أنها باتت هي المعتمدة في التشكيل وتغييب المعيار المحدد والواضح الذي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن عدالة التمثيل وأيضاً محاولة إرضاء جهات داخلية وإقليمية على حساب جهات وطنية".

صوت المدى

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​، إلى "أننا في أزمة بسبب عدم تأليف ​الحكومة​ والوضع الإقتصادي عاطل جداً، كما أننا في أزمة دستورية"، معتبراً أن "الذي يقوم بالتعطيل داخلياً يخطئ في حق نفسه.