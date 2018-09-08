أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنه ينتظر رسالة إيجابية جديدة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفيد بأن مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لا تزال قائمة بعد أسابيع من توقفها.

إلتقى وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أمس القادة الافغان خلال زيارة إلى كابول لم يعلن عنها مسبقاً.

ذكر تقرير أمس أن الروسيين الذين اتهمتهما لندن بمحاولة قتل جاسوس سابق بغاز أعصاب تقدما بصفة رجلي أعمال للحصول على تأشيرتين لدخول بريطانيا وتنفيذ اللهجوم.

"الشرق الأوسط" أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على أربعة أشخاص تتهمهم الوزارة بتسهيل عمليات نقل شحنات نفطية وتمويلات إلى الحكومة السورية.

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز إلى كشف الجبان الذي حرّر مقالاً يدين سلوكه ونشر بدون إسم كاتبه.

"الشرق الأوسط" وصف وزير الداخلية الألماني هورست زيهزفر اللاجئين بأنهم أمّ كل الأزمات السياسية، وقال أن كثيراً من الألمان يربطون مع مشكلاتهم الإجتماعية وأزمة اللاجئين.